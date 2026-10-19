Bu kez yön tersine döndü: İran’dan Avrupa’ya seyahat uyarısı

Batı, parlayan en ufak bir olayda İran ve Orta Doğu ülkeleri için vatandaşlarına seyahat uyarısı yaparken bu kez yön tersine döndü.

İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Fransa, Belçika ve İtalya’ya seyahat etme konusunda uyarıda bulundu.

'Bozulan kamu düzeni ve güvensizlik'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşlarının mecbur kalmadıkça "bozulan kamu düzeni ve güvensizlik" nedeni ile Fransa, Belçika ve İtalya’ya seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.

Açıklamada ayrıca, halihazırda Fransa, Belçika ve İtalya’da bulunan İran vatandaşlarına da gerginliğin yüksek olduğu alanlara gitmemeleri uyarısı yapıldı.

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