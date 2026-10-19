Bu kez yön tersine döndü: İran’dan Avrupa’ya seyahat uyarısı
22:17, 19/10/2026, Pazartesi
AAYeni Şafak
İran, vatandaşlarını Fransa, Belçika ve İtalya’ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
İran, protestoların sürdüğü Avrupa’nın üç ülkesine yönelik vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarından “bozulan kamu düzeni ve güvensizlik” gerekçesiyle zorunlu olmadıkça Fransa, Belçika ve İtalya’ya seyahat etmemelerini istedi. Bu ülkelerde bulunan İran vatandaşlarına da gerginliğin yüksek olduğu bölgelerden uzak durmaları çağrısı yapıldı.
Batı, parlayan en ufak bir olayda İran ve Orta Doğu ülkeleri için vatandaşlarına seyahat uyarısı yaparken bu kez yön tersine döndü.
İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Fransa, Belçika ve İtalya’ya seyahat etme konusunda uyarıda bulundu.
'Bozulan kamu düzeni ve güvensizlik'
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşlarının mecbur kalmadıkça "bozulan kamu düzeni ve güvensizlik" nedeni ile Fransa, Belçika ve İtalya’ya seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.
Açıklamada ayrıca, halihazırda Fransa, Belçika ve İtalya’da bulunan İran vatandaşlarına da gerginliğin yüksek olduğu alanlara gitmemeleri uyarısı yapıldı.
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