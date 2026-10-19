Fransa'da sokağa çıkma yasağı
Sokak olayları durulmayan Fransa'da, Galatasaray'ın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği Lille dahil kuzey şehirlerinde bugün ve yarın 20.00 - 06.00 arasında sokağa çıkmak yasaklandı.
Fransa'da yaklaşık bir ay önce başlayan lise eylemleri kapsamında ise IGPN, polis şiddetine ilişkin 36 soruşturma açmıştı.
Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.
Ülke genelindeki gösterilerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınmış, yaklaşık 1000 polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.
Şiddet olaylarına sahne olan gösterilerde en az 3 bin dükkan hasar görmüş veya yağmalanmıştı.
Dün de yüzlerce kişi hayat pahalılığına karşı başkent Paris'te yeniden sokağa inmişti.
Fransa'da sokağa çıkma yasağı
Sokak olayları durulmayan Fransa'da, Galatasaray'ın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği Lille dahil kuzey şehirlerinde bugün ve yarın 20.00 - 06.00 arasında sokağa çıkmak yasaklandı.