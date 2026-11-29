Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS puanıyla sözleşmeli personel alacak: GİB başvuru tarihleri ve şartları açıklandı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 138 sözleşmeli personel istihdam edecek. GİB, 138 sözleşmeli personel alımını sözlü sınav ve 2026 yılı KPSS puan sıralaması esaslarına göre gerçekleştirecek. Buna göre, 22 avukat, 21 koruma ve güvenlik görevlisi, 23 tekniker, 45 hizmetli ve 27 şoför alımı yapılacak. 2026 KPSS'den aldıkları puanla e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceği alımın tarihleri, tercih kuralları ve öğrenim şartları netleşti.
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