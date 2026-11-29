Diyarbakır’da bel ağrısı şikayetiyle fizik tedavi görmek için hastaneye başvuran Şiyar Altundağ’ın belinde tedavi sürecinde yaralar oluştuğu ve enfeksiyon nedeniyle acil ameliyata alındığı iddia edildi.

Oğlunun yaşadığı sağlık sorunlarından hastaneyi sorumlu tutan baba Mehmet Altundağ, savcılığa suç duyurusunda bulundu ve CİMER’e de başvurdu.

Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde 15 günlük program

Şiyar Altundağ (30), belindeki ağrı nedeniyle Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Hastanede 15 günlük fizik tedavi programına alınan Altundağ’ın bel bölgesinde, tedavi sürecinde 8-10 yara oluştuğu öne sürüldü.

Şeker hastası olduğunu sağlık personeline bildirdiğini ileri süren Altundağ, tedavi sonrasında sağlık durumunun kötüleştiğini söyledi.

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IHA Hastanın belindeki yaralar

IHA Mehmet Altundağ

Baba, süreci anlattı

Mehmet Altundağ, oğlunun yaşadığı süreci anlatırken yıllar önce kendisinin de aynı hastanede fizik tedavi gördüğünü ve tedavi sonrasında kolundaki ağrıların arttığını söyledi.

Altı ay boyunca şiddetli ağrılar çeken ve özel hastanelerde tedavi görmek zorunda kalan Altundağ, bu nedenle oğlunu fizik tedaviye gitmemesi konusunda uyardığını ancak oğlunun kendisini dinlemediğini ifade etti.

Oğlunun belinde yaralar oluşunca fizik tedaviye ara verdiklerini anlatan baba Altundağ, hastane yetkililerinin tedavinin yarım kalmaması için kendilerini yeniden aradığını söyledi.

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Oğlunun tedaviye tekrar başlamasından dört gün sonra belindeki yaralardan birinin kötüleştiğini ve yoğun iltihap oluştuğunu öne süren Altundağ, annesinin kendisini telefonla arayarak yardım istediğini söyledi.

Baba Altundağ, oğlunu hastaneye götürdüklerinde cerrahın muayene sonrası acil müdahale gerektiğini söylediğini aktardı.

Enfeksiyonun kana karışması halinde hayati tehlike oluşabileceğinin de kendilerine söylendiğini kaydeden baba, Şiyar Altundağ’ın acil ameliyata alınarak iltihabın boşaltıldığını anlattı. Yaşananların ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve CİMER’e de başvurduğunu söyledi.

IHA Hastanın belindeki yaralar

"Çocuğumu bu hale getirenler başkalarına da aynısını yaşatmasın"

Mehmet Altundağ, oğlunun yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.

Altundağ, "Yıllar önce ben de fizik tedavi gördüm. Tedaviden sonra kolumdaki ağrılar arttı. Altı ay boyunca bir saniye bile rahat uyuyamadım. Özel hastanelere giderek elimdeki, avucumdaki bütün parayı tedavi için harcadım. Oğluma da bunları anlatarak fizik tedaviye gitmemesi konusunda uyarıda bulundum. Ancak beni dinlemedi. Oğlumun yaşadıklarını gördükten sonra bir baba olarak savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Çocuğumu bu hale getirenler yarın öbür gün başkalarına da aynısını yaşatmasın. CİMER’e de başvurdum, fotoğrafları gönderdim. Gereken neyse yapmaya devam edeceğiz. Çocuğumun tedavisinin yeniden yapılmasını ve sağlığına kavuşmasını istiyorum. Hangi hastanede tedavi ettireceklerse gerekeni yapsınlar. Ayrıca oğlum şeker hastası. Tedavi uygulanırken bu durumun da göz önünde bulundurulması gerekiyordu" dedi.

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IHA Şiyar Altundağ

IHA Mehmet Altundağ'un ifade tutanağını göstermesi

"Hastaneye gitmeden önce hiçbir şeyim yoktu"

Şiyar Altundağ ise yaşadığı süreci anlatırken hastaneye belindeki hafif ağrı nedeniyle başvurduğunu söyledi.

Altundağ, "Ufak bir ağrım vardı. Fizik tedaviye gittim. Bana 15 gün fizik tedavi göreceğimi söylediler. Şeker hastası olduğumu da belirttim. Hastaneye gitmeden önce hiçbir şeyim yoktu. Tedaviden sonra bu hale geldim. İltihap oluşunca acile gittim. Acilde iltihabın hemen alınması gerektiğini söylediler ve doğrudan ameliyata aldılar. İltihabı boşalttılar, ardından taburcu ettiler. Hastaneye sağlıklı gittim, yaşadıklarımın ardından adeta yarım adam olarak çıktım" diye konuştu.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, iddialara ilişkin hastane tarafından bir açıklama yapılmayacağını bildirdi.

IHA Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi

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