Seçmenin CHP'ye ve yaşanan gelişmelere yönelik tepkisinin sürdüğünü belirten parti yöneticileri, bu nedenle CHP'ye oy vermeyi düşünmeyen bir kitlenin bulunduğunu ifade etti. Ancak söz konusu seçmenlerin önemli bir bölümünün henüz başka bir siyasi partiye yönelmediği kaydedildi.





CHP'de tepkinin zamanla azalması beklentisi





Araştırmada üçüncü sırada yer alan Yeni Parti'nin de seçmen nezdinde ülkenin sorunlarını çözebilecek güçlü bir alternatif olarak görülmediği belirtildi.







