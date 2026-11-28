CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına sunulan kamuoyu araştırmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. "Ülkedeki sorunları hangi parti çözer?" sorusuna katılımcıların verdiği yanıtlar muhalefeti hezimete uğrattı.
CHP'nin geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında üyelerle paylaşılan kamuoyu araştırmasının ayrıntıları gündeme gelmeye devam ediyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre araştırmada seçmenlere, "Ülkedeki sorunları hangi parti çözer?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yanıtlarına göre AK Parti ilk sırada yer alırken, CHP ikinci, Yeni Parti ise üçüncü sıraya yerleşti.
Araştırmanın sonuçları, seçmenin ülkenin sorunlarının çözümü konusunda AK Parti'den beklentisini gösterdi.
Seçmenin CHP'ye ve yaşanan gelişmelere yönelik tepkisinin sürdüğünü belirten parti yöneticileri, bu nedenle CHP'ye oy vermeyi düşünmeyen bir kitlenin bulunduğunu ifade etti. Ancak söz konusu seçmenlerin önemli bir bölümünün henüz başka bir siyasi partiye yönelmediği kaydedildi.
CHP'de tepkinin zamanla azalması beklentisi
Araştırmada üçüncü sırada yer alan Yeni Parti'nin de seçmen nezdinde ülkenin sorunlarını çözebilecek güçlü bir alternatif olarak görülmediği belirtildi.
Parti kurmayları, zaman içerisinde CHP'ye yönelik tepkilerin azalabileceğini savunurken, bu sürecin aşılmasında sahada ve kamuoyunda daha görünür olmanın önemine dikkat çekti.
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