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Kasım ayında başlaması beklenen kurultay takviminin ertelenerek sürecin mayısta tamamlanacağının açıklanması, farklı grupların tepkisine neden oldu. Üçüncü Yol Grubu ve Muharrem İnce de erteleme kararına karşı çıktı.

FARKLI GRUPLARDAN İTİRAZ

Kurultayın ertelenmesine ilk tepki gösterenler arasında genel başkan adaylığı beklenen İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ile eski milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Aytuğ Atıcı ve Atilla Sertel yer aldı. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan oluşan Üçüncü Yol Grubu da Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında seçime gidilmesine karşı çıktı.

KILIÇDAROĞLU İLE SEÇİME GİDİLMEZ

CHP yönetimindeki bazı milletvekilleri, mevcut siyasi koşullarda Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında seçime gidilmesini savunurken, farklı görüşteki vekiller yeni yönetimin ve seçim stratejisinin kurultayda belirlenmesini istiyor. Bazı il başkanlarının destek açıklamalarına rağmen parti tabanındaki itirazların sürmesi, yönetim üzerindeki baskıyı artırıyor. Milletvekilleri ve parti mensuplarıyla görüşmelerini sürdüren Muharrem İnce ise uzlaşma formülü üzerinde çalışıyor.

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