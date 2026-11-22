Fon soruşturmasında radara takılan para hareketlerinde dikkat çeken Londra merkezli Gildencrest Capital isimli aracı kurumun sırrı çözüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapor, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Bürosu’na ulaştı. Rapor, yurt dışı merkezli aracı kuruluşlarda hesap açarak Borsa İstanbul’da manipülasyon yapan “Bıyıklı Yabancılar”ın vurgunun merkezindeki Tera Yatırım’la bağlantılarını ortaya koydu.

MAKAM ŞOFÖRÜ ÜZERİNE ŞİRKET KURDULAR

Rapora göre her şey Tera Holding’in patronu Emre Tezmen’in 2011'de Londra’da kurduğu Tera Europe adlı aracı kurumla başladı. 2024'te şirketin adı Gildencrest Capital oldu; yani sadece tabela değişti. Ama şirketin yüzde 49'u Emre Tezmen'e, yüzde 40'ı Oğuz Tezmen'e aitti. Şirketin merkezi Londra olarak görünse de işler İstanbul'dan yürütüldü. Gildencrest, Maslak'tan ve Tera'nın kendi çalışanlarıyla yönetildi. Bağlantılı şirketlerin başında ise kâğıt üzerinde Tera'nın eski makam şoförü ve büro memuru vardı.

Emre Tezmen - Oğuz Tezmen

9 YILDA 21 MİLYAR LİRA AKTI

Gildencrest'in Türkiye'deki banka hesaplarından 9 yılda 21 milyar TL geçti. Bu paranın 11,9 milyar TL'si Emre Tezmen'in aracı kurumu Tera Yatırım'dan geldi. 6,3 milyar TL'yi ise başta soruşturmada şüpheli olarak yer alan Ruzy Madencilik’in patronu Mehmed Nureddin Çevik olmak üzere 19 kişi yatırdı. Hesaba 21 milyar TL girdi, 19,1 milyar TL çıktı. Para girişi ile çıkışının birbirine çok yakın olması ‘işlemlerden hiç kâr edilmediği’ izlenimi yaratsa da kâr bu hesapta hiç görünmedi, yurt dışında kaldı.

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LONDRA’DAN İSVİÇRE’YE ORADAN İSTANBUL’A

Emirler Londra'dan İsviçre'deki aracı kuruluş olan Century City'ye, oradan da Borsa İstanbul'a gönderildi. Bu rota üzerinden emirler verildiği için Borsa İstanbul’da işlemi yapan yatırımcı "yabancı yatırımcı" olarak göründü, arkasındaki isim kayıtlarda gözükmedi. Hisse senetleri yabancı hesap adına alınıp satıldığı için kazanç da yurt dışındaki hesapta birikti. Hisse işlemlerinden elde edilen kazanç yaklaşık 7,8 milyar TL. Paranın bir bölümü ise doğrudan başka ülkelere aktarıldı. 6,3 milyar TL Çekya ve Londra'daki hesaplara gönderildi. Bunun yalnızca 2,2 milyar TL'si geri döndü; 4,1 milyar TL dışarıda kaldı. Dışarıda kalan paranın 3,4 milyar TL'sinin ise Tera Yatırım'a ait olduğu belirlendi.

PARALAR KİME AKTARILDI

Tespitlere göre 2026'nın ilk aylarında yurt dışındaki paravan hesaplardan iki büyük ödeme yapıldı. Soruşturmada tutuklanan Lydia Holding’in patronu Enver Çevik'in İsviçre'deki hesabına 4,5 milyar TL, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 500 milyon TL aktarıldı. Eylülde fon krizinin patlak verdiği hafta da yine bu hesaplardan soruşturmada mal varlığına tedbir konan Best Savunma’nın patronu Burhan Tunç Özkan'a 1 milyar TL ödendi.

1 milyar 950 milyon TL daha kaçıracaklardı

Gildencrest Capital’in 1 milyar 950 milyon TL’yi kaçırma girişimi de soruşturmaya takıldı. Yine rapora göre Gildencrest Capital yeni bir saklama hesabı açarak Kasım'da 504 milyon TL değerinde hisseyi Bahamalar'daki bir banka hesabına aktardı. 1 milyar 950 milyon TL'lik hissenin aktarımı ise son anda MASAK tarafından durduruldu. Bu paranın TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına yatırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar alındı. Ayrıca Adalet Bakanlığı, yurt dışına kaçırılan paraların ülkemize iadesi konusunda adli istinabe yoluna başvurarak hesapların dondurulmasını ve iadesini talep etti.

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