Ordu'nun Aybastı ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan, bir mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Gün boyunca Aybastı'da etkili olan yoğun yağış, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Çakırlı Mahallesi yolu tamamen kapandı
Heyelan, Çakırlı Mahallesi Aşağı Tönel Kümeevleri yolunda meydana geldi ve yol tamamen ulaşıma kapandı.
Bölgede çalışma yapılacağı öğrenilirken, heyelanda can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Bu esnada bölgede yaşayan vatandaşlar, ulaşım sağlamak için alternatif yolu kullanmak zorunda kaldı.
Kapalı olan yolun, yapılacak çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.
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