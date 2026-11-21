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Ordu'nun Aybastı ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan, bir mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Gün boyunca Aybastı'da etkili olan yoğun yağış, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Çakırlı Mahallesi Aşağı Tönel Kümeevleri yolu ulaşıma kapandı.

Çakırlı Mahallesi yolu tamamen kapandı

Heyelan, Çakırlı Mahallesi Aşağı Tönel Kümeevleri yolunda meydana geldi ve yol tamamen ulaşıma kapandı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Çakırlı Mahallesi Aşağı Tönel Kümeevleri yolu ulaşıma kapandı

Bölgede çalışma yapılacağı öğrenilirken, heyelanda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Bu esnada bölgede yaşayan vatandaşlar, ulaşım sağlamak için alternatif yolu kullanmak zorunda kaldı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Çakırlı Mahallesi Aşağı Tönel Kümeevleri yolu ulaşıma kapandı

Kapalı olan yolun, yapılacak çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.

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