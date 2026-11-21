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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber'de katıldığı programda Türkiye'nin dış politika gündeminden bölgesel güvenlik gelişmelerine, Gazze'deki insani durumdan ABD ve Avrupa ile ilişkilere kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize serbestisi sürecine ilişkin de konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin tamamlanması için talimat verdiğini açıkladı. Fidan, Türkiye'nin vize serbestisi için tamamlaması gereken bazı konuların Meclis'ten geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan'dan vize serbestisi için talimat

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Avrupa Birliği'nin ortak karar mekanizması ve Schengen uygulaması nedeniyle Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesiyle vize konusunda sorun yaşadığını söyledi.

Türkiye'den her yıl yaklaşık 1,2-1,3 milyon kişinin vize başvurusunda bulunduğunu belirten Fidan, her 100 başvurudan 85-86'sının kabul edildiğini, yaklaşık 1 milyon vatandaşa vize verildiğini ifade etti.

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Vize serbestisinin hayata geçirilmesi için Türkiye'nin tamamlaması gereken bazı başlıklar bulunduğunu kaydeden Fidan, bu konuların Meclis'ten geçirilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sürecin tamamlanması için talimat verdiğini açıkladı.

İsrail'in Suriye planı bölgeyi etkileyebilir

İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik olası bir harekata girişmesi senaryosunun Türkiye ve bölgedeki müttefikleri tarafından takip edildiğini belirten Fidan, konunun Amerikalılar ve Avrupalılarla da paylaşıldığını söyledi.

Böyle bir harekatın yalnızca Suriye ile sınırlı kalmayacağına işaret eden Fidan, yeni bir çatışma ortamının beraberinde ciddi sorunlar ve belirsizlikler getireceğini vurguladı.

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Bölgesel güvenlik ve istikrarın tehdit altına girmemesinin öncelikli mesele olduğunu kaydeden Fidan, bu istikrarı tehdit edebilecek mevcut tek aktörün İsrail olduğunu ifade etti. Fidan, İsrail'in uzun yıllar boyunca kendi hedeflerine ulaşmak için Amerikan gücünü kullandığını ve bunu bölgedeki krizler ile çeşitli örgütlerin varlığı üzerinden yürüttüğünü de dile getirdi.

Mekke Savunma İttifakı'nda kritik aşama

Türkiye'nin yeni dış politika yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun yıllardır ortaya koyduğu bir dış politika vizyonu bulunduğunu belirtti. Mekke Savunma İttifakı, Bölgesel Dörtlü ve Gazze 8'li grubu gibi mekanizmaların krizlerin ardından geliştirilen yeni işbirliği modelleri olduğunu ifade eden Fidan, asıl hedefin ülkeler arasında ortak hareket etme imkanlarını artırmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bölgesel sorunlara müdahil olabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Fidan, bu kapasitenin beraberinde sorumluluk getirdiğini ve Türkiye'nin daha proaktif davranması gerektiğini kaydetti.

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Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşmasına ilişkin de bilgi veren Fidan, çalışmaların iyi ilerlediğini, temel kararların alındığını ve ana mekanizmaların oluşturulduğunu açıkladı. İttifakın sekreterya ve askeri karargahına ilişkin kararların alındığını belirten Fidan, bu yapıların çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İttifakın herhangi bir ülkeye karşı kurulmadığının altını çizen Fidan, üye ülkelerin birbirlerine güven vermesinin ve ortak güvenlik anlayışı geliştirmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Yemen'de Türk askeri bulundurulacak mı?

Suudi Arabistan ile savunma işbirliği ve bölgesel güvenlik konularına da değinen Fidan, Türkiye'nin mevcut politikasının Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik destek vermek olduğunu belirtti.

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Türkiye'nin Yemen'de asker bulundurmasına ilişkin alınmış bir karar bulunmadığını açıkça ifade eden Fidan, savunma alanındaki işbirliğinin yalnızca ekonomik bir pazar oluşturma meselesi olmadığını söyledi.

Türkiye'nin kendi savunma teknolojisini ve kabiliyetlerini geliştirdiğini belirten Fidan, bu imkanların hangi ülkelere sunulacağının stratejik bir tercih olduğunu kaydetti. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin de önemine dikkat çekti.

Çin, ABD ve Rusya'nın bir araya gelmesi neden önemli?

Çin'deki üçlü zirveyi değerlendiren Fidan, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği platformu kapsamında üç liderin bir araya gelmesinin küresel dengeler açısından önemli olduğunu söyledi.

Çin'in son 20 yılda kaydettiği ekonomik ve teknolojik gelişimin yanı sıra askeri kapasitesini de artırdığını belirten Fidan, ülkenin artık ABD ile rekabet edebilen küresel bir aktör haline geldiğini ifade etti. Rusya'nın da sahip olduğu nükleer güç ve ekonomik kaynaklarla uluslararası sistemde önemli bir konumda bulunduğunu hatırlattı.

Üç ülkenin bir araya gelerek küresel meseleleri müzakere etmesinin önemine işaret eden Fidan, bu görüşmelerin mevcut krizleri doğrudan çözmese bile daha kötüye gitmelerini önleyebileceğini belirtti.

Fidan, özellikle nükleer güce sahip ülkelerin bir araya gelerek sorunları konuşmasının, müzakere etmesinin ve doğrudan temas kurmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Hürmüz Boğazı için diplomasi trafiği

ABD ile İran arasındaki gerilime ve Hürmüz Boğazı'ndaki krize de değinen Fidan, taraflar arasında karşılıklı mesajların iletildiğini ve çeşitli taleplerin bulunduğunu söyledi.

Katar Başbakanı ile arabuluculuk çalışmaları hakkında görüştüğünü belirten Fidan, Türkiye'nin de sürecin başarıya ulaşması için elinden geleni yaptığını ifade etti.

ABD ile İran arasında sağlanabilecek bir anlaşmanın yalnızca Hürmüz Boğazı'nın açılması bakımından değil, küresel finansal krizin etkilerinin hafifletilmesi açısından da önemli olduğunu kaydeden Fidan, Avrupa'daki siyasi liderlerin ve hükümetlerin de ağır ekonomik yüklerle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

ABD ile ilişkilerde çözülmesi gereken dosyalar

ABD ile ilişkilere ilişkin değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diyaloğa dikkat çeken Fidan, iki lider arasındaki temasların kamuoyuna yansıyan ve yansımayan birçok konunun yönetilmesini sağladığını söyledi.

ABD'nin Suriye ve Irak'tan çekilmesinin Türkiye'nin Terörsüz Bölge projesi açısından hayati öneme sahip olduğunu belirten Fidan, Suriye'de istikrarın sağlanmasının hem Türkiye'nin güvenliği hem de bölgesel istikrar bakımından olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

ABD ile gündemdeki bazı meselelerin artık sonuçlandırılması gerektiğini vurgulayan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın görüşmelerinde bu konuların kapatılarak iki ülkenin gündeminden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Gazze'yi unutmayacağız ve unutturmayacağız

Gazze'deki insani duruma ilişkin de konuşan Fidan, bölgeye belirli miktarda gıda yardımının ulaştırıldığını belirtti. Seçimlerin ardından bölgede hareketlilik yaşanabileceğini düşündüğünü ifade eden Fidan, Gazze meselesinin Türkiye'nin gündeminden düşmeyeceğini vurguladı.

Fidan, Gazze'nin her platformda gündemde tutulacağını ve Türkiye'nin Filistin meselesine yönelik yaklaşımını sürdüreceğini belirterek, "Gazze'deki şehitlerin kanı o anda o soykırımı belki durduramayacak ama dünyada bu kan çok şeyi değiştirecek. Biz o değişiklikleri görüyoruz." dedi.

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