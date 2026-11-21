Ankara’da 1'i bebek 3 kişinin öldüğü yangına ilişkin davada tanıklar dinlendi

Ankara'da 26 katlı binada çıkan, 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Yangında eşi ve 3,5 aylık oğlunu kaybeden Mustafa Şahin, "1,5 yıl oldu eşimi ve oğlumu kaybedeli. Hala bu duruşma sürüyor ve bir yol kat edemedik. Herkes suçu üstünden atmaya çalışıyor. Benim eşim, çocuğum toprağın altında çürürken ben de burada çürüyorum" dedi.