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Havaların soğuması ve okul döneminin başlamasıyla birlikte kapalı, kalabalık ve havasız ortamlarda geçirilen sürenin artması, çocuklarda enfeksiyon riskini yükseltiyor. Liv Hospital Vadistanbul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik, eylül-haziran döneminde yılda 7-8 kez enfeksiyon geçirilmesinin normal kabul edilebileceğini; ancak hastaneye yatış gerektiren ağır alt solunum yolu enfeksiyonları veya böbrek iltihapları gibi ciddi tablolarda altta yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini vurguladı.

OKULA DÖNÜŞ KARARI VE HASTALIKLARA GÖRE BULAŞTIRICILIK SÜRELERİ

Uzm. Dr. Dicle Çelik, her enfeksiyonun bulaştırıcılık süresinin farklı olduğunu belirterek okula dönüş kararının mutlaka hekimle birlikte verilmesi gerektiğini söyledi:

El-ayak-ağız hastalığı: Döküntüler kuruyana kadar yaklaşık 7-10 gün evde kalınması gerekiyor.

Beta enfeksiyonu: Antibiyotik tedavisinin başlanmasından 48 saat (4 doz) sonra ve ateş de yoksa bulaştırıcılığın sona erdiği kaydedildi.

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HASTALIK SÜRECİNDE TAKİP, İLAÇ VE ORTAM YÖNETİMİ

Çelik'in kış aylarında hastalık süreçlerini doğru yönetmek için sıraladığı önerilerin ilk bölümü takip, ilaç ve ortam koşullarına odaklanıyor:

Evde takip ve hekim kontrolü: Çocuğun evde nasıl izleneceği ve hangi belirtilerde doktora başvurulacağı bilinmeli.

Burun temizliği: Rahat nefes alma ve ağzı açık uyumayı önlemek için yaşa uygun serum fizyolojik damlalar, okyanus suları veya hekim önerili spreylerle burun açıklığı sağlanmalı.

Bol sıvı tüketimi: Anne sütü alan bebekler sık emzirilmeli; büyük çocuklarda suyun yanı sıra ıhlamur ve papatya gibi bitki çaylarıyla sıvı alımı desteklenmeli.

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Doğru ateş ölçümü ve ilaç dozu: Ateş koltuk altından veya gerektiğinde kulaktan ölçülmeli; ateş düşürücüler kaşıkla değil, şurubun kendi ölçeğiyle yaş ve kiloya göre mililitre hesabıyla verilmeli (gerekirse fitil/tablet değerlendirilmeli).

Ateş, antibiyotik ve ortam ısısı: Ateşli dönemlerde ev sıcaklığı düşürülüp kıyafetler inceltilmeli; viral enfeksiyonlarda ateş korkusuyla gereksiz ateş düşürücü veya her boğaz kızarıklığında/ateşte gereksiz antibiyotik kullanılmamalı.

İZOLASYON, BESLENME, AŞILAR VE İDEAL YAŞAM ALANI

İkincil enfeksiyonları önlemek ve bağışıklığı korumak için öne çıkan diğer öneriler ise şöyle sıralandı:

İzolasyon, beslenme ve aşılar: Akut ve ateşli dönemde çocuk evde dinlendirilmeli; akut dönem sonrası katkısız ve koruyucusuz gıdalarla beslenmeli, sağlıklı çocuk kontrolleri ve aşı takvimi aksatılmamalı.

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Açık hava, güneş, spor ve uyku: AVM'deki kapalı oyun alanları ve top havuzları yerine park ve bahçeler tercih edilmeli; kontrollü güneş ışığı, düzenli spor ve yaşa uygun düzenli uyku sağlanmalı.

İdeal ev ortamı: Kışın ev sıcaklığı 21-24 derece arasında tutulmalı, ortam nemi yüzde 50-55 civarında dengelenmeli ve odalar sık sık havalandırılmalı.

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