ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi Arthur Miller, ABD'nin İran'la savaşının maliyetinin 13 Kasım itibarıyla 48,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Savaşı şubat ayının sonunda ABD başlatmıştı.
Maliyet 48,3 milyar dolara ulaştı
Donanma Müsteşar Yardımcısı adayı Miller, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nde yapılan oturumda İran savaşının maliyetine ilişkin bilgi verdi.
Halen Pentagon'un mali kontrolör yardımcısı olarak görev yapan Miller, 13 Kasım itibarıyla bu tutarın 48,3 milyar dolar olduğunu söyledi.
Rakam, ABD Kongre Bütçe Ofisi'nin (CBO) 1 Ağustos'ta 38 milyar dolar olarak verdiği tahminden yaklaşık yüzde 26 fazla.
Onarım maliyetleri rakamın dışında
Miller, açıkladığı rakamın mühimmat harcamaları, teçhizat yenileme maliyetleri ve operasyon giderlerini içerdiğini belirtti.
Senatör Richard Blumenthal'ın sorularına yanıt veren Miller, söz konusu rakamın İran'ın saldırıları sonucu hasar gören Orta Doğu'daki ABD tesislerinin onarım maliyetlerini içermediğini belirtti.
Bu tesislerden bazıları İran'ın insansız hava aracı ve füze saldırılarında ağır hasar görmüştü. Rakam, savaşın küresel ekonomiye verdiği zararı da hesaba katmıyor.
Savaşın ekonomik etkileri geniş
Savaş, geniş çaplı ekonomik sonuçlara yol açtı. İran, ham petrol ve gaz sevkiyatı için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişini engellemeye çalışıyor.
İran'ın Yemen'deki müttefiki Husiler ise petrol altyapısını ve gemi trafiğini hedef alıyor.
ABD de bu arada İran limanlarına abluka uyguluyor. Abluka, Orta Doğu'daki uçak gemilerinin de aralarında bulunduğu büyük bir ABD deniz varlığını gerektiriyor.
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