Brent petroldeki geri çekilme sürerken akaryakıtta araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta benzine yapılan 3 lira 54 kuruşluk düşüşün ardından bu kez motorine indirim geliyor. Gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen indirimle pompada yeni fiyatlar uygulanacak. Sürücüler ise il il güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı.
Araç sahipleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir indirim ya da zam olup olmadığını yakından takip ediyor.
Küresel petrol piyasalarında yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Geçtiğimiz haftaki benzin indiriminin ardından bu kez gözler motorin fiyatlarına çevrildi.
Motorin ne kadar olacak?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 20 Kasım 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 6,58 TL tutarında bir fiyat indirimi bekleniyor.
MOTORİN 90 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 88,62 TL seviyesine gerileyecek.
Anadolu Yakası'nda ise fiyatların yaklaşık 88,52-88,62 TL aralığına düşmesi öngörülüyor.
Ankara'da 89,82 lira, İzmir'de 91,02 lira, doğu illerinde ise 91,52 liraya gerileyecek.
İşte 19 Kasım 2026 Perşembe il il benzin motorin ve LPG fiyatları...
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