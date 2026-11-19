Faiz baskısı altını eritti

Altın fiyatları, yüksek petrol fiyatlarının faiz oranlarında artışa ve dolarda güçlenmeye yol açmasıyla bir yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Ons fiyatı Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Altının gramı ise 6 bin 100 liraya kadar geriledi.