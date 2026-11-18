İsrail ve Yunanistan hava kuvvetleri arasında, "uzun menzilli görevler" kapsamında ortak havada yakıt ikmal tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.
Tatbikatın 16 Kasım'da Yunanistan hava sahasında icra edildiği, İsrail ordusunun yazılı açıklamasında belirtildi.
Yunan savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapıldı
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uçuş ekipleri, operasyonel uçuşların yanı sıra uzun menzilli görevler kapsamında Yunan savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapma pratiği gerçekleştirdi."
Ortak tatbikatta, İsrail ordusunda temel görevi uzun menzilli uçuşlar için havada yakıt ikmali sağlamak olan 120. Filo'nun da yer aldığı kaydedildi.
Tatbikatın, İsrail hava unsurlarının yıllık eğitim programının bir parçası olarak düzenlendiği; iki ülke orduları arasında karşılıklı tecrübe paylaşımına olanak tanıyarak operasyonel hazırlığı güçlendirdiği ve hava kuvvetleri arasındaki işbirliğini derinleştirdiği vurgulandı.
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