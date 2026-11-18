İsrail'de muhalefetin önceliği Netanyahu hükümetini düşürmek

İsrail’de muhalefet liderleri, Naftali Bennett’in Netanyahu ile gerçekleştirdiği üç saatlik görüşmenin ardından bir araya gelerek mevcut hükümeti en kısa sürede düşürme konusunda mutabakata vardı. Gadi Eisenkot başkanlığında yeni hükümet kurmayı hedefleyen blokta, Netanyahu’nun da yer alacağı ulusal birlik hükümeti seçeneği ise görüş ayrılığına neden oldu.