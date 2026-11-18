Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Girne semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Binlerce kişinin izlediği gösterinin ardından paylaşılan kokpit içi görüntüler, Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki performansını farklı bir açıdan gözler önüne serdi.
NEFES KESEN GÖSTERİNİN KOKPİT İÇİ GÖRÜNTÜLERİ
Girne semalarında gerçekleştirilen gösteriye ait kokpit içi kayıtlar, uçuş sırasında yaşanan heyecanı izleyicilere taşıdı. Türk Yıldızları Akrobasi Timi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
KKTC'nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına damga vuran uçuşun kokpit içi görüntüleri, gösterinin heyecanını bir kez daha gözler önüne serdi.
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