Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), NATO müttefikleriyle ortak harekât kabiliyetini geliştirmek amacıyla Bulgaristan'da düzenlenen Tracia-2026 Tatbikatı'na katılıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen uluslararası tatbikat kapsamında Türk askerlerinin Bulgaristan'daki görev bölgesine ulaştığını açıkladı.
127 ASKER VE 32 ARAÇLA KATILIM
Bakanlığın açıklamasına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından 127 personel ve 32 araç tatbikatta görev alıyor. Türk birliklerinin intikali sırasında zırhlı araçlardan oluşan konvoyun ilerleyişi ve Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan geçişi görüntülendi.
8 NATO ÜLKESİ AYNI TATBİKATTA
Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Tracia-2026 Tatbikatı'nda 8 NATO üyesi ülkenin askerî unsurları bir araya geliyor. Tatbikat kapsamında müttefik kuvvetlerin birlikte hareket etme yeteneklerinin geliştirilmesi, alarm ve yığınaklanma faaliyetlerinin test edilmesi ve müşterek harekât kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor.
MSB'DEN MEHMETÇİK PAYLAŞIMI
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bakanlık, Türkiye'nin 127 personel ve 32 araçla katıldığı tatbikatta NATO müttefikleri arasındaki askerî iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığını bildirdi.
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