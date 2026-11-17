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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fon Soruşturması kapsamında, Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın taşınır ve taşınmaz malları, banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, kiralık kasaları ile şirket ortaklık paylarına resen el konulmasına karar verildi.

"Usulsüz krediler yoluyla şirket kaynakları tüketildi"

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, bilirkişi incelemeleri ve alınan ifadeler doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde; usulsüz krediler yoluyla şirket kaynaklarının tüketildiği, ters repo işlemleriyle risk açığının artırıldığı ve suçtan elde edilen değerlerin çeşitli işlemlerden geçirilerek aklandığının tespit edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın şirket ortaklık payları da dahil olmak üzere tüm şahsi malvarlıklarına, 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun çerçevesinde kayyum atanması talep edilmesi gerektiği değerlendirildi.

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21 şirkete kayyum atandı

Öte yandan, suçta kullanıldıklarına ilişkin kuvvetli şüphe bulunan 21 şirketin faaliyetlerine yönelik maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla CMK'nin 133. maddesi uyarınca yönetim organının yetkilerinin veya bu yetkilerle birlikte ortaklık payları ya da menkul kıymetleri idare yetkilerinin tamamının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesine karar verildi. Böylece TMSF, söz konusu şirketlere yönetim kayyumı olarak atandı.