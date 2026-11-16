ASELSAN ve ROKETSAN'dan 1,28 milyar euroluk dev imza

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Türk savunma sanayiinde yerli ve milli kabiliyetleri zirveye taşıyacak kritik bir iş birliğine daha imza atıldı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, sektörün iki dev kuruluşu ASELSAN ile ROKETSAN, yüksek teknolojili füze alt sistemlerinin tedariki kapsamında 1,28 milyar euro değerindeki dev anlaşmayı resmileştirdi.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, ROKETSAN ile füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 1,3 milyar euro olan sözleşmelerin imzalandığını bildirdi.

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