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ASELSAN'ın EJDERHA sistemi aynı anda havalanan 51 dronu etkisiz hale getirdi

11:41, 15/11/2026, Pazar
DHA
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ASELSAN: EJDERHA 51 dronu tek tuşla düşürdü.

ASELSAN'ın 51'inci kuruluş yıl dönümü buluşmasında, EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik (HPEM) İHA Savunma Sistemi aynı anda havalanan 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi. Genel Müdür Ahmet Akyol, sistemin bir füze atmadan ve mühimmat kullanmadan 51 dronu düşürdüğünü söyledi.

ASELSAN'ın 51'inci kuruluş yıl dönümü buluşmasında, EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik (HPEM) İHA Savunma Sistemi aynı anda havalanan 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre milli mühendislik gücünü küresel ölçekte çözümlere dönüştüren ASELSAN, Mini/Mikro İnsansız Hava Araçlarına (İHA) ve yeni nesil FPV dron tehditlerine karşı geliştirdiği EJDERHA AD Yüksek Güçlü Elektromanyetik (HPEM) İHA Savunma Sistemi'nin kabiliyetlerini sahada üstün başarıyla sergiledi. Şirket, bu rekor denemesiyle kuruluş yıl dönümünde dünyada bir ilke daha imza attı.

Kablolu dronlar yaklaşık 1.000 metrede etkisiz kaldı

Vakum elektroniği teknolojisiyle yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreten EJDERHA, dronların elektronik sistemlerini etkisiz hale getiriyor. Sistem denemenin ilk aşamasında iki farklı kablolu dronu yaklaşık 1.000 metre mesafede etkisiz hale getirdi.

Geleneksel İHA karşı tedbir sistemleri kablolu dronlara etki edemiyor. Bu denemeyle EJDERHA'nın tehdit tipinden bağımsız olarak koruma sağlayabildiği gözler önüne serildi.

DHA

51 Dron aynı anda havalandırıldı

ASELSAN'ın geride bıraktığı 51. yaşı temsil eden 51 adet dron, ikinci aşamada aynı anda havalandırıldı. Günümüzde risk teşkil eden sürü dron tehdidi ise EJDERHA tarafından bertaraf edildi. Sistem, çoklu tehdit senaryosu doğrultusunda havalanan tüm dronları saniyeler içinde eş zamanlı olarak etkisiz hâle getirdi.

Dünyada şimdiye kadar EJDERHA gibi yönlendirilmiş enerji teknolojisine sahip bir sistemle bu kadar fazla sayıda dronun aynı anda etkisiz hâle getirildiği kayıtlara geçmemişti. ASELSAN böylece Önleyici Elektronik Harp Sistemleri alanında da dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

ASELSAN, EJDERHA'yı mini ve mikro sınıf İHA tehditlerini tespit edip etkisiz hale getirmek amacıyla, Türkiye'nin milli ve katmanlı hava savunma mimarisi ÇELİKKUBBE bünyesinde görev yapmak üzere geliştirdi.

DHA

Genel Müdür Akyol rekoru değerlendirdi

Kırılan rekoru değerlendiren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, çalışanlarla birlikte ASELSAN'ın 51. kuruluş yıldönümünde çok özel bir teknolojinin gösterimi için bir araya geldiklerini söyledi. Akyol, EJDERHA'yı şu sözlerle anlattı:

"ASELSAN'ın EJDERHA sistemi 51 dronu bir füze atmadan, bir mühimmat kullanmadan tek tuşla düşürmeyi başaran dünyada ilk sistem oldu."

Akyol'a göre sistem, yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla çağımızın en büyük tehditlerinden biri olan dronları en efektif imha etmeyi başaran sistemlerden biri haline geldi. Bu başarı, ASELSAN'ın 50 yılda biriktirdiği tecrübenin, genç mühendis kadrosunun, devletin çizdiği rotanın ve milletin her zaman sağladığı desteğin sonucunda oluştu.

Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü: "EJDERHA, bu gayretlerin sonucu olarak artık sahaya inmiş, seri üretime girmiş ve ülkemizin güvenliğine katkı sağlayacak seviyeye gelmiş bir teknolojidir." Bu teknolojileri geliştirmeye devam edeceklerini, ülkenin yarınlarına güvenle bakması için yüksek teknolojili yatırımları azimle ve kararlılıkla sürdüreceklerini de ekledi.

DHA

Yeni nesil tehditlere yeni nesil çözüm

Şirket açıklamasının devamında, ASELSAN'ın değişen tehditlere geleceği şekillendiren teknolojilerle yanıt vermeye devam ettiği belirtildi. Sessiz, görünmez ve yapay zekâ destekli yeni nesil dronlar savaş alanlarını, şehirleri ve kritik altyapıları tehdit ediyor. Geleneksel sistemler bu tehdide karşı yetersiz kalırken, yeni nesil çözümler geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Açıklamaya göre yapay zeka destekli çoklu sensörlerle tespit ve teşhis, veri füzyonu sonrasında çoklu efektörlerle akıllı angajman senaryolarının uygulanması ve yönlendirilmiş enerji silahlarının kullanılması artık sadece bilim kurgu unsuru değil, günlük güvenliğin ayrılmaz bileşenleri. Dron ve İHA kullanımı hızla yaygınlaştıkça, kritik tesislerden operasyon sahalarına kadar geniş bir alanda yeni nesil güvenlik çözümlerine duyulan ihtiyaç artıyor. ASELSAN'ın Önleyici Elektronik Harp sistemleri de tehditlerin tespitinden etkisiz hâle getirilmesine uzanan katmanlı bir koruma yaklaşımı sunuyor.

Bu yaklaşımın unsurlarından EJDERHA, yüksek güçlü elektromanyetik teknolojisiyle İHA'ların elektronik sistemlerini hedef alıyor. Radar ile aktif tespit ve elektro-optik sistemle hedef takibi gerçekleştiren, hassas yönlendirme kabiliyetine sahip sistem, elektronik devre içeren her türlü tehdit üzerinde bastırma, yeniden başlatma, etkisizleştirme veya hasara uğratma etkileri oluşturabiliyor. EJDERHA, taktik sahada tehdit olarak sınıflandırılan İHA'ların navigasyon, iletişim ve komuta kontrol sistemlerini güvenli mesafeden zararsız hale getirerek savunma konseptini yeniden yazıyor.

Farklı tipteki hedeflere karşı, yani Mini/Mikro İHA, sabit kanatlı bulut altı İHA, kablolu/kablosuz FPV dron ve içten yanmalı İHA motoruna karşı, EJDERHA HPEM Sistemi tespit, takip, yönlendirme ve etkisizleştirme yeteneklerini şimdiye kadar saha şartlarında pek çok kez başarıyla sergiledi.

Başlıklar :aselsanejderhaahmet akyolçelikkubbe
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ASELSAN'ın EJDERHA sistemi aynı anda havalanan 51 dronu etkisiz hale getirdi
ASELSAN: EJDERHA 51 dronu tek tuşla düşürdü.
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