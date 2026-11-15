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Bu köy Türkiye'nin en zengin köyü olabilir: 60 milyon liraya akaryakıt istasyonu aldılar

07:54, 15/11/2026, Pazar
IHA
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Artvin'de 218 üyeli Aşağı Maden Köyü Kalkınma Kooperatifi, 60 araçlık filosu ve 90 çalışanıyla köy ekonomisine katkı sağlıyor. Maden şirketlerine personel taşımacılığıyla faaliyetlerine başlayan kooperatif, son olarak yaklaşık 60 milyon lira yatırımla akaryakıt istasyonu satın alarak işletmeye açtı. Köylülerin ortak girişimiyle büyüyen kooperatifin istasyondan elde edeceği gelir, hem üyelere dağıtılacak hem de köyün ihtiyaçları için kullanılacak.

Artvin merkeze bağlI eski adı Hod olan 220 haneli Aşağı Maden köyünde, köy sakinleri tarafından 2022 yılında kurulan kalkınma kooperatifi yatırımlarını sürdürüyor. Bölgede faaliyet gösteren maden şirketlerine personel taşımacılığı yaparak çalışmalarına başlayan kooperatif, zamanla araç filosunu ve çalışan sayısını artırdı.

Bünyesinde minibüsler, dökme yük tankerleri ve sulama araçlarının da bulunduğu toplam 60 araca ulaşan kooperatif, son olarak Artvin-Erzurum kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunu satın aldı. Köyün eski adı verilerek "Hod Petrol ve Dinlenme Tesisi" adıyla hizmete açılan işletmenin, hem kooperatife gelir sağlaması hem de köyün gelişmesine katkı sunması hedefleniyor.


Kooperatif yönetiminin, yaptıkları araştırmalara göre Türkiye'de köy halkına ait ilk akaryakıt istasyonu olduğunu belirttiği tesis için açılış töreni düzenlendi. Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, köy sakinleri ve vatandaşların katıldığı açılışta halk oyunları oynandı, ikramlarda bulunuldu.

"Kooperatifçilik gönül ve emek işidir"


Açılışta konuşan Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, "Artvin'in kendine özgü coğrafyasında bu tür yatırımların hayata geçirilmesi oldukça kıymetli. Hod Petrol ve Dinlenme Tesisi'nin açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kooperatifçilik, Türkiye'de yönetilmesi ve başarıya ulaştırılması zor alanlardan biridir. Gönül, emek ve özveri gerektirir. Aşağı Maden Köyü Kooperatifimiz, 218 üyesiyle bölgedeki ekonomik faaliyetleri köyün kalkınması için bir gelir kaynağına dönüştürmüştür. Bu tesis de kooperatif tarafından devralınıp yenilenerek sürekli gelir sağlayacak bir işletme haline getirilmiştir. Taşıma kooperatiflerinin en önemli gider kalemlerinden biri yakıttır. Bölgede faaliyet gösteren şoförlerimizin yakıt ihtiyaçlarını buradan karşılayabilmesi hem kooperatifimize hem de vatandaşlarımıza katkı sağlayacaktır. Yatırımın hayata geçirilmesinde emeği bulunan kooperatif başkanımıza ve yöneticilerimize, köy muhtarımıza ve yerel halkla iş birliği yürüten maden şirketinin yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Personel taşımacılığıyla başladılar, akaryakıt istasyonu aldılar


Aşağı Maden Köyü Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Akdemir, "Köyümüzde maden çalışması var. Kooperatifimizin faaliyetleri de maden odaklı başladı. İlk olarak personel taşımacılığı yaptık. Olabildiğince minibüs sayımızı artırdık. Şu anda taşıma işi yapan 51 minibüsümüz bulunuyor. İki adet dökme yük tankeri, yani silobas aldık. İki adet de sulama aracımız var. Toplamda 60 araçlık filoya ulaştık. Bunun devamında köyümüze yakın bölgede bulunan akaryakıt istasyonu satışa çıkınca bu fırsatı değerlendirmek istedik. Bölgemizdeki maden çalışmaları ve şantiye gruplarının yoğunluğunu dikkate alarak bunun bizim için doğru bir yatırım olacağını düşündük" diye konuştu.

"Köylümüz, ‘Bizim akaryakıt istasyonumuz var' diyebiliyor"


Yatırımın köy halkı için gurur kaynağı olduğunu belirten Akdemir, "Yaptığımız araştırmalarda, köy halkının kurduğu bir kooperatif bünyesinde akaryakıt istasyonu bulunan başka bir köy örneğine rastlamadık. Kazanır mı, kazanmaz mı diye bir tedirginliğimiz yok. Zaten kendimize ait 60 aracımız var. Köylümüz var, bölgemizde maden şirketleri var. Bu araçların ve işletmelerin yakıt ihtiyaçlarını buradan karşılamasıyla önemli bir satış potansiyeline ulaşacağız. Bizim için oldukça memnuniyet verici ve gurur duyduğumuz bir durum. Köylümüz de ‘Bizim akaryakıt istasyonumuz var' diye gururla söyleyebiliyor" ifadelerini kullandı.


Geliri hem üyelere hem köye katkı sağlayacak


Kooperatifin yatırımlarına ilişkin bilgi veren Akdemir, "Kooperatifimiz 2022 yılında kuruldu. Köyümüz 150 haneli, kooperatifimizin ise 218 üyesi bulunuyor. Bünyemizde 60 araç var ve 90 personel çalışıyor. Akaryakıt istasyonumuzun maliyeti yaklaşık 60 milyon lirayı buldu. Buradan elde edilecek gelir, 218 üyemize dağıtılmasının yanı sıra köyümüzün ihtiyaçları ve gelişmesi için de kullanılacak. İstasyonumuza köyümüzün eski adı olan Hod ismini verdik. Bu yatırımı hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Başlıklar :artvinHodAşağı Maden
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Bu köy Türkiye'nin en zengin köyü olabilir: 60 milyon liraya akaryakıt istasyonu aldılar

Artvin merkeze bağlI eski adı Hod olan 220 haneli Aşağı Maden köyünde, köy sakinleri tarafından 2022 yılında kurulan kalkınma kooperatifi yatırımlarını sürdürüyor. Bölgede faaliyet gösteren maden şirketlerine personel taşımacılığı yaparak çalışmalarına başlayan kooperatif, zamanla araç filosunu ve çalışan sayısını artırdı.

Bünyesinde minibüsler, dökme yük tankerleri ve sulama araçlarının da bulunduğu toplam 60 araca ulaşan kooperatif, son olarak Artvin-Erzurum kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunu satın aldı. Köyün eski adı verilerek "Hod Petrol ve Dinlenme Tesisi" adıyla hizmete açılan işletmenin, hem kooperatife gelir sağlaması hem de köyün gelişmesine katkı sunması hedefleniyor.


Kooperatif yönetiminin, yaptıkları araştırmalara göre Türkiye'de köy halkına ait ilk akaryakıt istasyonu olduğunu belirttiği tesis için açılış töreni düzenlendi. Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, köy sakinleri ve vatandaşların katıldığı açılışta halk oyunları oynandı, ikramlarda bulunuldu.

"Kooperatifçilik gönül ve emek işidir"


Açılışta konuşan Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, "Artvin'in kendine özgü coğrafyasında bu tür yatırımların hayata geçirilmesi oldukça kıymetli. Hod Petrol ve Dinlenme Tesisi'nin açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kooperatifçilik, Türkiye'de yönetilmesi ve başarıya ulaştırılması zor alanlardan biridir. Gönül, emek ve özveri gerektirir. Aşağı Maden Köyü Kooperatifimiz, 218 üyesiyle bölgedeki ekonomik faaliyetleri köyün kalkınması için bir gelir kaynağına dönüştürmüştür. Bu tesis de kooperatif tarafından devralınıp yenilenerek sürekli gelir sağlayacak bir işletme haline getirilmiştir. Taşıma kooperatiflerinin en önemli gider kalemlerinden biri yakıttır. Bölgede faaliyet gösteren şoförlerimizin yakıt ihtiyaçlarını buradan karşılayabilmesi hem kooperatifimize hem de vatandaşlarımıza katkı sağlayacaktır. Yatırımın hayata geçirilmesinde emeği bulunan kooperatif başkanımıza ve yöneticilerimize, köy muhtarımıza ve yerel halkla iş birliği yürüten maden şirketinin yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Personel taşımacılığıyla başladılar, akaryakıt istasyonu aldılar


Aşağı Maden Köyü Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Akdemir, "Köyümüzde maden çalışması var. Kooperatifimizin faaliyetleri de maden odaklı başladı. İlk olarak personel taşımacılığı yaptık. Olabildiğince minibüs sayımızı artırdık. Şu anda taşıma işi yapan 51 minibüsümüz bulunuyor. İki adet dökme yük tankeri, yani silobas aldık. İki adet de sulama aracımız var. Toplamda 60 araçlık filoya ulaştık. Bunun devamında köyümüze yakın bölgede bulunan akaryakıt istasyonu satışa çıkınca bu fırsatı değerlendirmek istedik. Bölgemizdeki maden çalışmaları ve şantiye gruplarının yoğunluğunu dikkate alarak bunun bizim için doğru bir yatırım olacağını düşündük" diye konuştu.

"Köylümüz, ‘Bizim akaryakıt istasyonumuz var' diyebiliyor"


Yatırımın köy halkı için gurur kaynağı olduğunu belirten Akdemir, "Yaptığımız araştırmalarda, köy halkının kurduğu bir kooperatif bünyesinde akaryakıt istasyonu bulunan başka bir köy örneğine rastlamadık. Kazanır mı, kazanmaz mı diye bir tedirginliğimiz yok. Zaten kendimize ait 60 aracımız var. Köylümüz var, bölgemizde maden şirketleri var. Bu araçların ve işletmelerin yakıt ihtiyaçlarını buradan karşılamasıyla önemli bir satış potansiyeline ulaşacağız. Bizim için oldukça memnuniyet verici ve gurur duyduğumuz bir durum. Köylümüz de ‘Bizim akaryakıt istasyonumuz var' diye gururla söyleyebiliyor" ifadelerini kullandı.


Geliri hem üyelere hem köye katkı sağlayacak


Kooperatifin yatırımlarına ilişkin bilgi veren Akdemir, "Kooperatifimiz 2022 yılında kuruldu. Köyümüz 150 haneli, kooperatifimizin ise 218 üyesi bulunuyor. Bünyemizde 60 araç var ve 90 personel çalışıyor. Akaryakıt istasyonumuzun maliyeti yaklaşık 60 milyon lirayı buldu. Buradan elde edilecek gelir, 218 üyemize dağıtılmasının yanı sıra köyümüzün ihtiyaçları ve gelişmesi için de kullanılacak. İstasyonumuza köyümüzün eski adı olan Hod ismini verdik. Bu yatırımı hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

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