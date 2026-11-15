Akkuyu'da 5 Türk operatör göreve hazır

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Konferansı kapsamında gerçekleştirilen Dünya Atom Günleri'nde, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'nun ekonomik etkileri ve devreye alınma hazırlıkları ele alındı. Yeni Şafak'a konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, santralin ilk güç ünitesinde görev yapacak Türk operatörlerin yeterlilik sınavlarını geçtiğini açıkladı. Türk mühendislerin santralin işletilmesinde doğrudan sorumluluk üstleneceğini belirten Dedusenko, "Yakında güç ünitesinde göreve başlayacak 18 operatörden 5'i Türkiye'den" dedi.

İKİ AŞAMALI SINAV

Akkuyu projesi kapsamında yaklaşık Türkiye'den 600 mühendis yetiştirilmesinin planlandığını belirten Dedusenko, bu mühendislerin yarısından fazlasının hâlihazırda santralde çalıştığını söyledi. İlk güç ünitesinin işletilmesinde görev alacak operatörlerin iki aşamalı değerlendirmeden geçtiğini anlatan Dedusenko, "Önce sahada Rosatom'un kendi sınavına giriyorlar, ardından bu sınavın sonuçları Türk düzenleyici kuruluş tarafından onaylanıyor. Yani burada iki aşamalı bir kontrol söz konusu” ifadelerini kullandı. Türk mühendislerin artık doğrudan santralin yönetiminde görev üstleneceğini vurgulayan Dedusenko, "Bu kişiler yalnızca eğitim almakla kalmıyor, aynı zamanda çalışıyor ve operatör olarak sorumluluk gerektiren bir görevi üstlenmeye de başlıyorlar" diye konuştu.

EKONOMİYE 50 MİLYAR DOLARLIK ETKİ

Akkuyu'nun en büyük doğrudan yabancı yatırımlardan biri olduğunu belirten Dedusenko, projenin ekonomik etkisinin enerji sektörüyle sınırlı kalmadığını söyledi. Yatırımların Türkiye ekonomisinde oluşturacağı toplam etkiye ilişkin değerlendirmesinde, "Akkuyu'ya yapılan yatırımların ülkenin GSYH'si üzerinde iki katlık bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Yani bu etkinin 50 milyar ABD dolarını aşması bekleniyor" dedi. En yoğun dönemde 35 bin kişinin çalıştığını hatırlatan Dedusenko, ilk güç ünitesinin devreye alınmasına yaklaşılmasıyla çalışan sayısının azaldığını belirtti.

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NÜKLEER ENERJİ COP31 GÜNDEMİNDE

Dünya Atom Günleri'nin COP31'de düzenlenmesinin bilinçli bir tercih olduğunu belirten Dedusenko, nükleer enerjinin uluslararası iklim müzakerelerinde daha fazla yer bulduğunu kaydetti. COP28'de 20 ülkenin 2050'ye kadar kapasitesini üç katına çıkarma kararı aldığını hatırlatan Dedusenko, sonraki konferanslarında da nükleer enerjinin gündemde kalmaya başladığını ifade etti.

İLK GÜN GENÇLERE AYRILDI

Dünya Atom Günleri'nin ilk gününün gençlere ayrıldığını anlatan Dedusenko, farklı ülkelerden katılımcıların bir araya geldiğini aktardı. Nükleer enerji sektörünün geleceğinde genç mühendislerin belirleyici rol üstleneceğini vurgulayan Dedusenko, "Eğittiğimiz, mühendislik yetkinliklerimizi ve bilgimizi aktardığımız insanlar onlar" ifadelerini kullandı.

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