İkinci el otomobilde en çok satılan modeller belli oldu: Zirve değişmedi

820 bin TL'den başlıyor: ÖTV'siz alınacak araç modelleri neler, fiyatları ne kadar? Kasım 2026 ÖTV muafiyetli araç fiyatları

ÖTV muafiyetli araç modelleri ve fiyatları, otomobil almayı planlayan engelli bireylerin gündeminde. Fiat, Renault, Toyota ve Hyundai’nin listede yer alan modellerinde ÖTV’siz fiyatlar 820 bin 500 TL’den başlıyor. 2027 yılı araç alım üst limitinin yaklaşık 800 bin TL artması beklenirken, hangi modellerin ne kadara alınabildiği ve muafiyet şartları öne çıkıyor. İşte model ve donanım seçeneklerine göre ÖTV muafiyetli araç fiyatları…