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2027 trafik cezaları cep yakacak: Trafikte kural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor

10:28, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni yıla sayılı günler kala, milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği 2027 yılı trafik cezaları netleşmeye başladı. Yüzde 27,83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, yeni yılda kural ihlali yapan sürücüleri ağır bir fatura bekliyor. Makas atmaktan kırmızı ışık ihlaline kadar birçok kalemde cezalar rekor seviyelere ulaşırken, trafikte şiddet gösterenlere ve uyarılara aldırış etmeyenlere kesilecek cezalar dudak uçuklatıyor. İşte detaylarıyla 2027 trafik cezaları tablosu:

Yeni yıl öncesi milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2027 trafik cezaları netleşmeye başladı. Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte kural tanımaz sürücüleri bekleyen rekor cezalar da ortaya çıktı.

En ağır fatura "dur" ihtarına uymayanlara

Trafik güvenliğini hiçe sayan ve denetimlerden kaçmaya çalışan sürücülere yönelik yaptırımlar 2027'de çok daha sert olacak. Paylaşılan yeni ceza hesaplamalarına göre, trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymamanın cezası 255 bin 660 TL'ye fırlayarak listenin zirvesine yerleşti. Araçlarında radar tespit cihazı bulunduranlar ise 236 bin 485 TL gibi ciddi bir rakamla karşı karşıya kalacak.

Trafikte şiddete ve tehlikeli sürüşe geçit yok

Son dönemde trafikte artan gerginliklerin ve şiddetin önüne geçmek için de caydırıcı adımlar dikkat çekiyor. Yeni tarifeye göre, trafikte yaşanan bir tartışmada kavga etmek amacıyla aracından inen bir sürücüye 230 bin 94 TL idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

Diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayan kural tanımazlıkların bedeli de ağırlaştı. Alkollü araç kullanırken üçüncü kez yakalanan sürücülerin faturası 191 bin 745 TL olarak hesaplanırken; drift yapan ve sahte plaka kullananlara 178 bin 962 TL ceza kesilecek. Trafikte makas atanlar ve otoyolda ters yönde ilerleyenler ise 115 bin 47 TL ödemek zorunda kalacak.

Günlük ihlallerin bedeli de katlandı

Günlük trafikte en çok karşılaşılan temel kural ihlalleri de yeni zamlardan nasibini aldı. Kırmızı ışıkta ilk kez geçen ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan sürücüler 6 bin 391 TL ödeyecek. Hayat kurtaran emniyet kemerini takmamanın bedeli ise 3 bin 195 TL olarak belirlendi.

Madde madde 2027 yılı tahmini trafik cezaları listesi:

  • Dur ihtarına uymama: 255.660 TL
  • Radar tespit cihazı bulundurma: 236.485 TL
  • Kavga amacıyla araçtan inme: 230.094 TL
  • Alkollü araç kullanma (3. ihlal): 191.745 TL
  • Drift yapma: 178.962 TL
  • Sahte plaka kullanma: 178.962 TL
  • Makas atma: 115.047 TL
  • Otoyolda ters yönde araç kullanma: 115.047 TL
  • Plakasız araç kullanma: 58.801 TL
  • Ehliyetsiz araç kullanma: 51.132 TL
  • Abartı egzoz: 20.452 TL
  • Kırmızı ışık ihlali (ilk ihlal): 6.391 TL
  • Seyir hâlinde telefon kullanma: 6.391 TL
  • Emniyet kemeri takmama: 3.195 TL
Başlıklar :2027 trafik cezalarıtrafik cezalarıtrafik cezasıkarayolları trafik kanunutürkiyeyeniden değerleme oranı 2027
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2027 trafik cezaları cep yakacak: Trafikte kural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor

Yeni yıl öncesi milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2027 trafik cezaları netleşmeye başladı. Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte kural tanımaz sürücüleri bekleyen rekor cezalar da ortaya çıktı.

En ağır fatura "dur" ihtarına uymayanlara

Trafik güvenliğini hiçe sayan ve denetimlerden kaçmaya çalışan sürücülere yönelik yaptırımlar 2027'de çok daha sert olacak. Paylaşılan yeni ceza hesaplamalarına göre, trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymamanın cezası 255 bin 660 TL'ye fırlayarak listenin zirvesine yerleşti. Araçlarında radar tespit cihazı bulunduranlar ise 236 bin 485 TL gibi ciddi bir rakamla karşı karşıya kalacak.

Trafikte şiddete ve tehlikeli sürüşe geçit yok

Son dönemde trafikte artan gerginliklerin ve şiddetin önüne geçmek için de caydırıcı adımlar dikkat çekiyor. Yeni tarifeye göre, trafikte yaşanan bir tartışmada kavga etmek amacıyla aracından inen bir sürücüye 230 bin 94 TL idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

Diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayan kural tanımazlıkların bedeli de ağırlaştı. Alkollü araç kullanırken üçüncü kez yakalanan sürücülerin faturası 191 bin 745 TL olarak hesaplanırken; drift yapan ve sahte plaka kullananlara 178 bin 962 TL ceza kesilecek. Trafikte makas atanlar ve otoyolda ters yönde ilerleyenler ise 115 bin 47 TL ödemek zorunda kalacak.

Günlük ihlallerin bedeli de katlandı

Günlük trafikte en çok karşılaşılan temel kural ihlalleri de yeni zamlardan nasibini aldı. Kırmızı ışıkta ilk kez geçen ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan sürücüler 6 bin 391 TL ödeyecek. Hayat kurtaran emniyet kemerini takmamanın bedeli ise 3 bin 195 TL olarak belirlendi.

Madde madde 2027 yılı tahmini trafik cezaları listesi:

  • Dur ihtarına uymama: 255.660 TL
  • Radar tespit cihazı bulundurma: 236.485 TL
  • Kavga amacıyla araçtan inme: 230.094 TL
  • Alkollü araç kullanma (3. ihlal): 191.745 TL
  • Drift yapma: 178.962 TL
  • Sahte plaka kullanma: 178.962 TL
  • Makas atma: 115.047 TL
  • Otoyolda ters yönde araç kullanma: 115.047 TL
  • Plakasız araç kullanma: 58.801 TL
  • Ehliyetsiz araç kullanma: 51.132 TL
  • Abartı egzoz: 20.452 TL
  • Kırmızı ışık ihlali (ilk ihlal): 6.391 TL
  • Seyir hâlinde telefon kullanma: 6.391 TL
  • Emniyet kemeri takmama: 3.195 TL
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