2027 trafik cezaları cep yakacak: Trafikte kural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor

En ucuz sıfır arabalar belli oldu: İşte marka marka güncel fiyat listesi

Sıfır otomobil piyasasında yaşanan daralma, markaların satış stratejilerini değiştirmesine neden oldu. Ekim ayında otomobil pazarı yüzde 28,40 oranında küçülürken yılbaşından bu yana kaydedilen daralma yüzde 15,33'e ulaştı. Araç fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve taşıt kredisine erişimde yaşanan güçlükler, otomobil almak isteyen tüketicilerin kararlarını ertelemesine yol açtı. Talepteki gerilemenin ardından otomobil markaları da satışları yeniden hareketlendirmek için farklı kampanyaları devreye almaya başladı. Liste fiyatlarının altında sunulan indirimler, sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Markaların kampanyalarıyla birlikte bazı modellerde daha avantajlı fiyat seçenekleri gündeme gelirken, otomobil almayı planlayanlar da fırsatları yakından takip ediyor. Peki, sıfır otomobil piyasasında hangi kampanyalar öne çıkıyor? Markalar satışları artırmak için ne tür indirimler sunuyor? İşte otomobil pazarındaki son gelişmeler...