1 milyon TL'ye Türkiye pazarına geliyor! Sıfır araba alacaklara bütçe dostu yeni model

Elektrikli otomobil pazarında şehir içi kullanıma uygun ve daha erişilebilir modellerin önemi artarken Dacia, Spring modelini tamamen yenileyerek ikinci neslini tanıttı. Günlük ulaşım ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yeni model, kompakt elektrikli otomobil arayan tüketicilere hitap ediyor. Avrupa üretimi olması nedeniyle Çin menşeli elektrikli otomobillere uygulanan ek vergi yükünden etkilenmeyecek olan Spring, Türkiye'de satışa sunulması halinde fiyatıyla gündeme gelebilir. Özellikle elektrikli otomobil pazarına daha düşük bütçeyle giriş yapmak isteyen tüketiciler, yeni modelin Türkiye'ye geliş tarihini ve satış fiyatını merak ediyor. Dacia'nın yenilediği Spring'in Türkiye pazarında nasıl bir konum elde edeceği ise açıklanacak fiyat ve donanım seçenekleriyle netlik kazanacak. Peki, yeni Dacia Spring'in Türkiye fiyatı belli oldu mu, ikinci nesil model ne zaman satışa çıkacak? İşte ayrıntılar...