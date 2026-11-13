Ömer Sarıgül de her şeyi anlatmaya hazırlanıyor: Gözler pazartesi gününe çevrildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
Ağabeyinin ardından aynı yolu izledi
Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Emir Sarıgül de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa başvurmuştu.
Birden fazla kez ek ifade veren Emir Sarıgül, savcılık işlemlerinin ardından 4 Kasım'da konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti.
Ağabeyinin tahliyesinin ardından Ömer Sarıgül'ün de etkin pişmanlık başvurusunda bulunması, soruşturmanın seyrine ilişkin beklentileri artırdı.
Tahliye kararı çıkacak mı?
Ömer Sarıgül'ün etkin pişmanlık başvurusu yapması, doğrudan tahliye edileceği anlamına gelmiyor. Pazartesi günü vereceği ifadenin içeriği ve savcılığın değerlendirmesi, bundan sonraki sürecin belirlenmesinde etkili olacak.
Savcılığın ifadesini yeterli bulması halinde tahliye yönünde talepte bulunabileceği, bu konudaki nihai kararın ise ilgili hâkimlik tarafından verileceği belirtiliyor.
Soruşturma 16 Ekim'de başlamıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Alman vatandaşının şikâyeti üzerine yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarıyla soruşturma başlatmıştı.
16 Ekim'de düzenlenen operasyon kapsamında Ömer Sarıgül, annesi Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 19 Ekim'de aralarında bu isimlerin de bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.
Dosyadaki incelemeler sürerken gözler, Ömer Sarıgül'ün pazartesi günü vereceği ifadeye çevrildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.