Ömer Sarıgül de her şeyi anlatmaya hazırlanıyor: Gözler pazartesi gününe çevrildi

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

19 Ekim'de tutuklanan Ömer Sarıgül 'ün, cezaevindeyken etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla başvuruda bulunduğu öğrenildi. Sarıgül'ün pazartesi günü cezaevinden alınarak savcılığa götürülmesi ve ek ifade vermesi bekleniyor.

Ağabeyinin ardından aynı yolu izledi

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Emir Sarıgül de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa başvurmuştu.

Birden fazla kez ek ifade veren Emir Sarıgül, savcılık işlemlerinin ardından 4 Kasım'da konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti.

Reklam Reklam

Ağabeyinin tahliyesinin ardından Ömer Sarıgül'ün de etkin pişmanlık başvurusunda bulunması, soruşturmanın seyrine ilişkin beklentileri artırdı.

Tahliye kararı çıkacak mı?

Ömer Sarıgül'ün etkin pişmanlık başvurusu yapması, doğrudan tahliye edileceği anlamına gelmiyor. Pazartesi günü vereceği ifadenin içeriği ve savcılığın değerlendirmesi, bundan sonraki sürecin belirlenmesinde etkili olacak.

Savcılığın ifadesini yeterli bulması halinde tahliye yönünde talepte bulunabileceği, bu konudaki nihai kararın ise ilgili hâkimlik tarafından verileceği belirtiliyor.

Reklam Reklam

Soruşturma 16 Ekim'de başlamıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Alman vatandaşının şikâyeti üzerine yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarıyla soruşturma başlatmıştı.

16 Ekim'de düzenlenen operasyon kapsamında Ömer Sarıgül, annesi Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 19 Ekim'de aralarında bu isimlerin de bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

Dosyadaki incelemeler sürerken gözler, Ömer Sarıgül'ün pazartesi günü vereceği ifadeye çevrildi.

Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısına tepki: İnsanlık düşmanı barbarlıktır

Gündem

FETÖ'nün finans ağına darbe: 6 gözaltı

Gündem

İletişim Başkanı Duran: Erdoğan'ın COP31 konuşması ikili görüşmelere yansıdı

Gündem

Parti meclisi netleşiyor