Dolmabahçe'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al-Sani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki COP31 zirvesinin ardından İstanbul'daki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani ile kritik bir görüşme gerçekleştiriyor.
Görüşmenin en önemli gündem maddesini, savunma sanayii alanında bölgesel dengeleri etkileyen Bedir Mutabakatı oluşturuyor.
Savunma sanayiinde 'Bedir' vizyonu
Bugünkü görüşmelerde, Bedir mutabakatının devamı niteliğindeki tamamlayıcı anlaşmaların masaya yatırılması ve sahadaki ortak projelerin hızlandırılması bekleniyor.
Ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve ortak projeleri yönetecek olan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı'nın hazırlıklarının da Dolmabahçe'deki bu görüşmede şekilleneceği öngörülüyor.
Erdoğan ve Al Sani görüşmesinin bir diğer odak noktası ise geleceğin teknolojileri olacak. Gelen bilgilere göre, önümüzdeki süreçte iki ülke arasında:
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