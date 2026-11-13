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Cuma hutbesi: 'Dijital Mecrada Ahlak'

08:55, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 09:11, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ildeki tüm camilerde okunacak Cuma Hutbesi'ni yayımlandı. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu haftaki hutbenin konusunu "Dijital Mecrada Ahlak" olarak belirledi.

Her hafta büyük bir katılım kılınan cuma namazı için, bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hutbe konusu "Dijital Mecrada Ahlak" oldu. 13 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinin tamamını haberimizden okuyabilirsiniz.

DİJİTAL MECRADA AHLAK
Muhterem Müslümanlar!

İletişim teknolojilerinin büyük bir hızla geliştiği günümüzde, beşeri ve toplumsal ilişkilerimiz, “sosyal medya” adı verilen sanal mecralarda şekillenmeye başladı. Bilginin saniyeler içinde yayıldığı, kimliklerin dijital maskelerin arkasına gizlendiği, doğru ile yanlışı ayırmanın hayli zorlaştığı bu mecralar, bütün dünyada ahlaki erozyonun yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Yaşadığımız bu gelişmeler ve değişimler, sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeyi, dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeyi bizlere vazife kılmaktadır.

Sevgili Gençler!
Hak ve hakikatin daha fazla insana ulaştırılması adına dijital mecraları etkin bir şekilde kullanmak hem çağın sunduğu imkân hem de gerekliliktir. Ne var ki değerlerini başkalarının beğenileriyle ölçen kimi insanlar, sosyal medya sebebiyle özünden kopabilmekte, beğenilme arzusuna kapılabilmekte, gösteriş ve tüketimin esiri haline gelebilmektedir. Bu ortamların sunduğu görünmezlik hissi de bazı insanları; tecessüs, yalan, hakaret ve iftira gibi yanlış davranışlara sevk edebilmektedir. Oysa ekranın diğer ucunda da incitilmemesi gereken bir gönül, haysiyeti korunması gereken bir insan vardır. Mümin, gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da ilkeli, tutarlı ve kontrollü hareket etmelidir. Söz ve davranışlarını, ahlaki bir süzgeçten geçirdikten sonra dijital mecralarda paylaşmalıdır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), bir hadis-i şeriflerinde
“Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter”
 buyurmaktadır.
Kıymetli Anneler ve Babalar!
Değerli Kardeşlerim!
Dijital dünyanın bilinçsiz kullanımı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Sosyal medyada geçirilen uzun saatler, evlatlarımızın hayatın gerçeklerinden uzaklaşmasına, dikkatlerinin dağılmasına ve faydasız içeriklerle vakit kaybetmesine yol açabilmektedir. Ancak şu hususu asla unutmayalım ki; her birimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın tehlikelerine karşı korumakla ve onlara bilinçli teknoloji kullanımı konusunda rehberlik etmekle sorumluyuz. Aziz Müminler! Yüce Rabbimiz,
“Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur”
 uyarısında bulunmaktadır. Bize düşen; Cenâb-ı Hakk’ın hepimizi murakabe ettiğinin bilinciyle hareket etmek; söylediğimiz sözlerin, paylaştığımız bilgilerin ve yaptığımız yorumların doğuracağı sonuçları hesaba katmaktır. Dijital mecraları samimiyetin, kardeşliğin, hakikatin ve güzel ahlakın yayılmasına vesile kılmaktır.
Kardeşlerim!

Belki bu hutbeyi dinlerken bile gözlerimiz telefon ekranlarına hapsolabiliyor; zihnimiz, sanal akışın gürültüsünden söylenenleri duyamayabiliyor. Bu sözlerimi; siz kıymetli kardeşlerimi kırmak için değil, bir farkındalık oluşturmak için ifade ediyorum. Zira avucumuzdaki ekranlar, farkına varmadan vaktimizin çoğunu alırken; yanı başımızdaki bir sohbetin bereketinden, ailemizle paylaşacağımız muhabbetten, evlatlarımıza bırakacağımız hatıralardan bizleri mahrum bırakabilmektedir. Hutbemizi, bir ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyoruz:

“Kurtuluşa eren müminler, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.”

Başlıklar :cuma hutbesidijital mecrada ahlakdijital ahlakcuma namazı
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Cuma hutbesi: 'Dijital Mecrada Ahlak'
Cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak.
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