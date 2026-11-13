Her hafta büyük bir katılım kılınan cuma namazı için, bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hutbe konusu "Dijital Mecrada Ahlak" oldu. 13 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinin tamamını haberimizden okuyabilirsiniz.
İletişim teknolojilerinin büyük bir hızla geliştiği günümüzde, beşeri ve toplumsal ilişkilerimiz, “sosyal medya” adı verilen sanal mecralarda şekillenmeye başladı. Bilginin saniyeler içinde yayıldığı, kimliklerin dijital maskelerin arkasına gizlendiği, doğru ile yanlışı ayırmanın hayli zorlaştığı bu mecralar, bütün dünyada ahlaki erozyonun yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Yaşadığımız bu gelişmeler ve değişimler, sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeyi, dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeyi bizlere vazife kılmaktadır.
Belki bu hutbeyi dinlerken bile gözlerimiz telefon ekranlarına hapsolabiliyor; zihnimiz, sanal akışın gürültüsünden söylenenleri duyamayabiliyor. Bu sözlerimi; siz kıymetli kardeşlerimi kırmak için değil, bir farkındalık oluşturmak için ifade ediyorum. Zira avucumuzdaki ekranlar, farkına varmadan vaktimizin çoğunu alırken; yanı başımızdaki bir sohbetin bereketinden, ailemizle paylaşacağımız muhabbetten, evlatlarımıza bırakacağımız hatıralardan bizleri mahrum bırakabilmektedir. Hutbemizi, bir ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyoruz:
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