A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında İzmir'de Belçika'yı konuk etti. Ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ilk sınavında 2-1 mağlup oldu.
Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 27'de Kevin De Bruyne ve 30'da Charles De Ketelaere atarken millilerin tek golü 20. dakikada Arda Güler'den geldi.
Türkiye'nin Uluslar A Ligi 1. Grup'ta henüz puanı bulunmuyor. Milliler, bir sonraki maçını 15 Kasım'da Fransa ile deplasmanda oynayacak.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
20. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Ceza sahası yayının gerisinden Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top sol üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
26. dakikada Belçika eşitliği sağladı. Doku'nun sol kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altıpas gerisinde buluşan De Bruyne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
30. dakikada Belçika öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan De Cuyper pasını ceza sahası içindeki Moreira'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. De Cuyper, önünde kalan topu bu kez altıpas üzerindeki De Ketelaere'ye aktardı. De Ketelaere, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Belçika'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısında da gol olmadı ve maç Belçika'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
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