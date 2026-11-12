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Arda Güler'in golü yetmedi: A Milli Takım Belçika'ya mağlup oldu | ÖZETİ İZLE

21:50, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 21:56, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Türkiye ile Belçika İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli takım oyuncusu Merih Demiral (3) ile Belçika oyuncusu Doku (11) mücadele etti.

A Milli Futbol Takımımız, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına Belçika karşısında çıktı. İzmir'de oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesini ay-yıldızlı ekip 2-1 kaybetti. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında İzmir'de Belçika'yı konuk etti. Ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ilk sınavında 2-1 mağlup oldu.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 27'de Kevin De Bruyne ve 30'da Charles De Ketelaere atarken millilerin tek golü 20. dakikada Arda Güler'den geldi.

Türkiye'nin Uluslar A Ligi 1. Grup'ta henüz puanı bulunmuyor. Milliler, bir sonraki maçını 15 Kasım'da Fransa ile deplasmanda oynayacak.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

20. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Ceza sahası yayının gerisinden Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top sol üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada Belçika eşitliği sağladı. Doku'nun sol kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altıpas gerisinde buluşan De Bruyne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

30. dakikada Belçika öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan De Cuyper pasını ceza sahası içindeki Moreira'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. De Cuyper, önünde kalan topu bu kez altıpas üzerindeki De Ketelaere'ye aktardı. De Ketelaere, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Belçika'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında da gol olmadı ve maç Belçika'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.


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Maçın ilk 11'leri

Türkiye:
Uğurcan, Barış Alper, Merih, Ozan, Ferdi, İsmail, Orkun, Yunus, Arda, Oğuz, Enes.
Belçika:
Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku, De Ketelaere.


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Başlıklar :TürkiyeBelçikaUEFA Uluslar Ligi
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Arda Güler'in golü yetmedi: A Milli Takım Belçika'ya mağlup oldu | ÖZETİ İZLE
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Türkiye ile Belçika İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli takım oyuncusu Merih Demiral (3) ile Belçika oyuncusu Doku (11) mücadele etti.
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