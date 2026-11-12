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Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu.

Acı kazanın ardından siyasiler de taziye mesajları paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşanan kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehitler için başsağlığı dileklerini iletti.

Ömer Çelik’ten başsağlığı mesajı

Acı haberin kendilerini derinden üzdüğünü belirten Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Acımız büyük...

Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.

Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz..."

İletişim Başkanı Duran: Milletimizin başı sağ olsun

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından kazaya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Milletimizin başı sağ olsun." diyen Duran, şehit olan dört askere Allah'tan rahmet diledi.

Şehitlerin ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine de başsağlığı dileyen Duran, "Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Kurtulmuş, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Aziz milletimizin başı sağ olsun

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Mehmetçikler için başsağlığı dileklerini iletti.

Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Yumaklı, aileleri ve yakınlarına sabır temennisinde bulunarak, “Aziz milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, “Malatya’da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterimizde şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Şehitlerimizin mekânı cennet olsun

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tekin, “Malatya’da askerî bir helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Tekin, mesajını “Şehitlerimizin mekânı cennet, makamı âli olsun.” sözleriyle tamamladı.

İçişleri Bakanı Çiftçi: Aziz milletimizin başı sağ olsun

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Aziz milletimizin başı sağ olsun." diyen Çiftçi, "Malatya’da helikopter kazasında şehit olan 4 kahraman askerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Bolat: Şehitlerimizin acılarını yüreğimizde hissediyoruz

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat da şehit askerlerin acısının yüreklerde hissedildiğini ifade etti.

Şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyen Bolat, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Malatya’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz.

Vatanımızın huzuru ve güvenliği için görev başında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

"Rabb’im şehitlerimizin mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gürlek, “Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 kahraman askerimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Gürlek, mesajını “Rabb’im şehitlerimizin mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin.” sözleriyle tamamladı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: Milletimizin başı sağ olsun

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ala, “Malatya'da Milli Savunma Bakanlığımıza ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

MHP: Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Malatya’da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Malatya’da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerinin, yakınlarının, milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

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Malatya'da S-70 tipi askeri helikopter düştü: Dört asker şehit