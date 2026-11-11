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MİT Başkanı Kalın Antalya'da IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

20:41, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 21:00, 11/11/2026, Çarşamba
AA
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Kalın ve Barzani, güvenlik ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, COP31 kapsamında Antalya'da IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel güvenlik dinamikleri, terörle ortak mücadele ve Türkiye-Irak arasındaki çok boyutlu işbirliği ele alındı. Ankara, Bağdat ve Erbil arasındaki koordinasyonun bölgesel istikrar açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Çok boyutlu iş birliği ele alındı

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Görüşmede, bölgesel güvenlik dinamikleri, terörle ortak mücadele ve iki ülke arasındaki çok boyutlu iş birliği konuları ele alındı.

"Bölgesel istikrar açısından kritik rol oynuyor"

Kalın, Türkiye'nin Irak'ın huzur, refah ve güvenliğine verdiği stratejik önemin altını çizerek, Ankara, Bağdat ve Erbil arasında tesis edilen yakın diyaloğun ve koordinasyonun bölgesel istikrar açısından kritik rol oynadığını vurguladı.

Yapılan görüşmede, başta güvenlik ve bölgesel meseleler olmak üzere tüm alanlarda eş güdüm ve istişare mekanizmalarının kararlılıkla sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.


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Başlıklar :İbrahim KalınNeçirvan BarzaniAntalya
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MİT Başkanı Kalın Antalya'da IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
Kalın ve Barzani, güvenlik ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.
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