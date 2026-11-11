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Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: Önce DEM sonra AK Parti

16:29, 11/11/2026, Çarşamba
DHA
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Kurtulmuş, kurulacak İzleme Komisyonu'nun yapısına dair partilerin görüş ve önerilerini aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin DEM Parti ve AK Parti gruplarına ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı Meclis'teki makamında ziyaret etti. Hatimoğulları ve Bakırhan, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti grubunu ziyaret ederek Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşme sonrasında AK Parti grubu, Kurtulmuş’u kapıya çıkarak uğurladı.

‘İZLEME KOMİSYONU İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZİ ALDI’

Görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gazetecilere açıklama yaptı. Güler, “Biliyorsunuz TBMM yaz tatiline girmeden önce 10 Ağustos itibarıyla ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ni yasalaştırdı. Tabii o kanunumuzun 7’nci maddesinin 5’inci fıkrasında TBMM uhdesinde bir İzleme Komisyonu kurulması da yer alıyordu. Sayın Başkanımız diğer siyasi parti gruplarını ziyaret ederek onların görüş ve önerilerini aldı. Kanunun ilgili maddesi gereğince İzleme Komisyonu’nda gerek sayı gerekse de çalışma usul ve esaslar noktasında fikirlerimizi kendisiyle paylaştık. Tabii tüm bu ziyaretleri yaptıktan sonra Sayın Başkanımız bu görüşmelerin neticesinde kamuoyunu bilgilendirecektir. Ben Sayın Başkanımıza yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

‘İZLEME KOMİSYONU OLACAK’

Güler, komisyona ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, "Bu özel bir ziyaret. Diğer parti gruplarının da görüş ve önerileri ortaya çıkacaktır. Biz kendisiyle görüşlerimizi paylaştık. Önümüzdeki günlerde de geniş çerçevede fikirlerimizi paylaşırız. Kanunumuzun adı, ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’; dolayısıyla İzleme Komisyonu’nun adı kanunla beraber yer alacaktır. TBMM nezdinde, ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair bir İzleme Komisyonu'dur" diye konuştu.


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Başlıklar :numan kurtulmuşterörsüz türkiyei̇zleme komisyonutbmmdem partiak parti
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Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: Önce DEM sonra AK Parti
Kurtulmuş, kurulacak İzleme Komisyonu'nun yapısına dair partilerin görüş ve önerilerini aldı.
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