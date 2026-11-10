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Formula 1'in efsane ismi Gazze için harekete geçti: Yardım çalışmalarını Refah Kapısı'nda inceledi

18:41, 10/11/2026, Salı
AA
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Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve Filistinli yaralıların tedavi süreçlerini incelemek üzere Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Mısır'ın Kuzey Sina Valisi Halid Mücavir'in eşlik ettiği Hamilton, Gazze'den tahliye edilen hastalara sunulan sağlık hizmetleri ve yardım çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. İngiliz pilotun ayrıca Mısır Kızılayının El Ariş'teki lojistik depolarını ziyaret ederek yardım faaliyetlerini inceleyeceği belirtildi.

Vali Halid Mücavir, salı günü Refah Sınır Kapısı'na gerçekleştirdiği ziyarette Hamilton'a eşlik etti.

Ziyaret sırasında Mücavir, Hamilton'a Gazze Şeridi'nden gelen Filistinli yaralı ve hastaların kabulü, bu kişilere gerekli sağlık ve tedavi hizmetlerinin sağlanması ve bölgeye insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, ziyaretin Mücavir'in Hamilton'ı Mısır'ın doğusundaki El Ariş Uluslararası Havalimanı'nda karşılamasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Hamilton'ın ziyaret programı kapsamında, Mısır Kızılayının El Ariş kentindeki lojistik yardım depolarını da ziyaret ederek Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemelerinin hazırlanması ve koordinasyonuna ilişkin çalışmaları inceleyeceği kaydedildi.

Refah Sınır Kapısı'nın Gazze için önemi


Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralıların yurt dışında tedavi görebilmek amacıyla bölgeden ayrılması ve insani yardım malzemeleri ile temel ihtiyaçların bölgeye ulaştırılması açısından hayati önem taşıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik insan ve mal hareketliliğine getirdiği kısıtlamalar ile Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımın yol açtığı geniş çaplı yıkım, sınır kapısının önemini daha da artırdı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin başta tıbbi malzemeler, gıda ve barınma ihtiyaçları olmak üzere insani yardıma duyduğu ihtiyaç artarken, bölgede yaşanan ağır insani kriz bir dönem kıtlık boyutuna ulaştı.

Formula 1 tarihinin en başarılı pilotları arasında yer alan Hamilton, kariyeri boyunca 7 kez dünya şampiyonluğu elde etti ve 105 yarış kazandı.

Spor kariyerinin yanı sıra insani yardım, eğitim ve eşitlik alanındaki girişimlere verdiği destekle de tanınan Hamilton, 2021 yılında gençlerin eğitim ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla "Mission 44" adlı vakfı kurdu.

Açıklamaya göre Hamilton, söz konusu vakfa kişisel servetinden 20 milyon sterlin ayırdı.

İngiliz pilot ayrıca çatışma bölgelerinde yaşayan mağdurlara destek sağlamayı amaçlayan insani yardım girişimlerinde de aktif rol alıyor.

Başlıklar :Lewis HamiltonFormula 1GazzeRefah Sınır Kapısı
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Formula 1'in efsane ismi Gazze için harekete geçti: Yardım çalışmalarını Refah Kapısı'nda inceledi

Vali Halid Mücavir, salı günü Refah Sınır Kapısı'na gerçekleştirdiği ziyarette Hamilton'a eşlik etti.

Ziyaret sırasında Mücavir, Hamilton'a Gazze Şeridi'nden gelen Filistinli yaralı ve hastaların kabulü, bu kişilere gerekli sağlık ve tedavi hizmetlerinin sağlanması ve bölgeye insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, ziyaretin Mücavir'in Hamilton'ı Mısır'ın doğusundaki El Ariş Uluslararası Havalimanı'nda karşılamasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Hamilton'ın ziyaret programı kapsamında, Mısır Kızılayının El Ariş kentindeki lojistik yardım depolarını da ziyaret ederek Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemelerinin hazırlanması ve koordinasyonuna ilişkin çalışmaları inceleyeceği kaydedildi.

Refah Sınır Kapısı'nın Gazze için önemi


Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralıların yurt dışında tedavi görebilmek amacıyla bölgeden ayrılması ve insani yardım malzemeleri ile temel ihtiyaçların bölgeye ulaştırılması açısından hayati önem taşıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik insan ve mal hareketliliğine getirdiği kısıtlamalar ile Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımın yol açtığı geniş çaplı yıkım, sınır kapısının önemini daha da artırdı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin başta tıbbi malzemeler, gıda ve barınma ihtiyaçları olmak üzere insani yardıma duyduğu ihtiyaç artarken, bölgede yaşanan ağır insani kriz bir dönem kıtlık boyutuna ulaştı.

Formula 1 tarihinin en başarılı pilotları arasında yer alan Hamilton, kariyeri boyunca 7 kez dünya şampiyonluğu elde etti ve 105 yarış kazandı.

Spor kariyerinin yanı sıra insani yardım, eğitim ve eşitlik alanındaki girişimlere verdiği destekle de tanınan Hamilton, 2021 yılında gençlerin eğitim ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla "Mission 44" adlı vakfı kurdu.

Açıklamaya göre Hamilton, söz konusu vakfa kişisel servetinden 20 milyon sterlin ayırdı.

İngiliz pilot ayrıca çatışma bölgelerinde yaşayan mağdurlara destek sağlamayı amaçlayan insani yardım girişimlerinde de aktif rol alıyor.

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