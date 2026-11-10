Formula 1'in efsane ismi Gazze için harekete geçti: Yardım çalışmalarını Refah Kapısı'nda inceledi

Rusya'dan İsrail'e üst düzey uçak: Benzeri görülmemiş bir uçuş

Rusya'ya ait, üst düzey yetkililer ile askeri personeli taşımak için kullanılan Tu-154 tipi askeri uçak, dün akşam İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptı. İsrail devlet televizyonu KAN, son yıllarda benzeri görülmemiş uçuşun dikkat çekici olduğunu belirtirken, uçağın kimleri taşıdığı ve Tel Aviv'e hangi amaçla geldiği henüz açıklanmadı. İsrail ordusu, Başbakanlık Ofisi ve Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği ise konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.