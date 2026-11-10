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Özel hastanede temizlik personeli ameliyata girdi iddiası: Soruşturma başlatıldı

13:41, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 13:50, 10/11/2026, Salı
IHA
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Giresun'da tıbbi eğitimi bulunmayan bir temizlik personelinin doktor gibi ameliyatlara girdiği ve hastalara müdahale ettiği iddiasu üzerine soruşturma başlatıldı.

Giresun'da bulunan Özel Ada Hastanesi, akıllara durgunluk veren bir iddiayla gündeme geldi. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan bir personelin, doktor ve ameliyat hemşiresi gibi davranarak cerrahi operasyonlara katıldığı ileri sürüldü. Skandal iddia, hastanenin kendi sosyal medya hesapları için hazırladığı tanıtım videoları sayesinde gün yüzüne çıkarken, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili derhal inceleme başlattı.

Olay, bir vatandaşın hastanenin tanıtım amacıyla yayımladığı videoları izlemesiyle ortaya çıktı. Görüntülerde yer alan personelin aslında bir temizlik görevlisi olduğunu fark eden vatandaş, söz konusu fotoğraf ve video kayıtlarını delil olarak sunarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu.

İddiaya konu olan Özel Ada Hastanesi

CİMER'e yapılan şikayet başvurusunda, söz konusu personelin hiçbir tıbbi eğitimi ve sağlık personeli olarak çalışma yetkisi bulunmadığı vurgulandı. Yetkisi olmayan bu kişinin uzun süredir cerrahi operasyonlara katıldığı, doktor ve hemşire gibi hastalara doğrudan müdahale ettiği öne sürüldü. Ayrıca temizlik personelinin katıldığı ameliyatların hasta kayıtlarında, hastanede görevli olan başka sağlık çalışanlarının isimlerinin kullanıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Aynı hastane daha önce de gündeme gelmişti

Temizlik personelinin ameliyata girdiği iddiasıyla sarsılan Özel Ada Hastanesi, daha önce bir hastanın yaşadığı ihmal iddiasıyla da haberlere konu olmuştu. Kalp krizi şüphesiyle acil servise başvuran Aydın, tedavisinin ardından taburcu edilmiş ancak hastaneden ayrıldıktan dakikalar sonra kendi aracında fenalaşarak kalbi durmuştu. Aynı hastaneye bu kez "kırmızı kod" ile acil olarak geri getirilen hasta, elektroşok ve kalp masajıyla hayata döndürüldükten sonra acil anjiyo yapılarak stent takılmış ve yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

Bakanlık ihmal iddiasına soruşturma izni vermişti

Yaşanan bu olayın ardından hastanın ailesi, ilk başvurudaki değerlendirme ve müdahalenin yetersiz olduğunu savunarak yetkili kurumlara şikayette bulunmuştu. Ailenin başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ön inceleme kapsamında hazırlanan dosya, Sağlık Meslek Mensupları Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından değerlendirildi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 25 Şubat 2026 tarihli yazısıyla, ilgili sağlık personeli hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildiği bildirildi.

Kararın uygulanması ve hukuki sürecin yürütülmesi için dosyanın Giresun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edildiği belirtildi. Yeni iddiaların ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nün başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

AK Parti Giresun İl Başkanı Alkan: "Hastanedeki iddiaların takipçisiyiz"

AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, Özel Ada Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan bir personelin ameliyat süreçlerine yetkisiz şekilde katıldığı yönündeki iddialarla ilgili Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirildiğini belirterek sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

Alkan, yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların CİMER aracılığıyla Sağlık Bakanlığına iletildiğini ve konunun titizlikle incelenmesinin önem taşıdığını ifade etti. AK Parti hükümetleri döneminde sağlık alanında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini vurgulayan Alkan, Türkiye’nin hastaneler, sağlık personeli, modern tıbbi cihazlar ve sağlık hizmetlerinin niteliği bakımından önemli bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

Giresun’da böylesine ciddi iddiaların gündeme gelmesinin toplumda yankı uyandırdığını belirten Alkan, "Söz konusu iddiaların hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde araştırılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sürecin bir an önce aydınlatılması, Giresun kamuoyunun haklı beklentisidir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili adım atıldığını aktaran Alkan, "7 Kasım 2026 tarihinde Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından konunun incelenmesi amacıyla ivedilikle müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık müfettişlerince yürütülecek inceleme ve soruşturma sonucunda hazırlanacak rapor doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari işlemler gerçekleştirilecektir" açıklamasında bulundu.

Alkan, kendisinin ve AK Parti Giresun Teşkilatının sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını vurgulayarak vatandaşların sağlığının ve güveninin her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini belirtti.

Önceliklerinin Giresunluların kaliteli, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşması olduğunu ifade eden Alkan, şehrin menfaatlerini ve vatandaşların haklarını gözeterek üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini sözlerine ekledi.

Hastane yönetimi kendini savundu

Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın’ın, Özel Giresun Ada Hastanesi’nde temizlik görevlisi veya yardımcı personel olarak çalışan S.T.’nin tıbbi eğitim ve yetkisi bulunmadan cerrahi işlemlere katıldığı yönündeki iddialarına ise hastane yönetimi bir basın açıklaması ile cevap verdi.

Özel Giresun Ada Hastanesi Başhekimi Dr. Cenap Damcı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunurken, söz konusu kişinin ameliyathanede yardımcı personel olarak görev yaptığını belirtti. Hastane hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını belirten Damcı, "Hastanemize herhangi bir işlem yapılmamıştır. Sadece şikayet üzerinden algı oluşturulmuştur" dedi.

Hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Korhan Arslan ise kamuoyuyla paylaşılan görüntülerdeki ameliyatları kendisinin yaptığını, söz konusu videoların 2022 yılında kendi sosyal medya hesabında yayımladığı görüntülerden izni ve bilgisi dışında alındığını savundu.

26 yıllık hekim olduğunu, yaklaşık 12 yıldır da Ada Hastanesi’nde görev yaptığını söyleyen Arslan, görüntülerde yer alan S.T.’nin ameliyathanede yardımcı personel olarak çalıştığını belirtti.

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Başlıklar :Giresunözel hastanesağlık skandalıgiresun i̇l sağlık müdürlüğü
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Özel hastanede temizlik personeli ameliyata girdi iddiası: Soruşturma başlatıldı
Giresun'da tıbbi eğitimi bulunmayan bir temizlik personelinin doktor gibi ameliyatlara girdiği ve hastalara müdahale ettiği iddiasu üzerine soruşturma başlatıldı.
İddiaya konu olan Özel Ada Hastanesi
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