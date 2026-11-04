Karadeniz'in Pamukkale'sine ziyaretçi akını: Görenler hayran kalıyor

'Tepesi Delik Obruğu' hayran bırakıyor: Nasıl oluştuğunu bilen yok! İlk kez bir obruğun içine girmiş olduk

Giresun’un Alucra ilçesinde, oluşumu tam olarak bilinmeyen ve yer altı göletiyle dikkat çeken Tepesi Delik Obruğu, Dünya Yürüyüş Günü etkinliğinde 80 doğaseveri ağırladı. İp ve teknik ekipmanlarla obruğa inenler, yer altı göletini keşfetti. GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, obruğun turizm potansiyeline dikkat çekerek, “Şehrimizde böyle coğrafi bir oluşumu keşfettiğimiz için çok mutluyuz. Görülmesi gereken yerlerden" dedi.