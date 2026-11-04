Yüzde 74 indirim 2 yıl ödemesiz 18 yıl vade: Deprem konutları için son tarih açıklandı
Deprem bölgesinde konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşların ödeme yükünü hafifletecek uygulamanın ayrıntıları belli oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, peşin ödeme indiriminin yanı sıra taksitli ödeme seçeneğinde 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl vadeli imkan sağlandığını duyurdu. 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli uygulamada peşin ödeme yapanlara konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 indirim yapılacak.
Çiftçi, sosyal medya hesabından, deprem bölgesindeki kalıcı konutlara ilişkin açıklamada bulundu.
Bir ailenin yuvasında huzurla yaşaması, bir esnafın alın teriyle kazancını sürdürmesi ve geleceğe güvenle bakabilmesinin her şeyden kıymetli olduğunu vurgulayan Çiftçi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde, afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşlara önemli ödeme kolaylıkları sağlandığının altını çizdi.
"Borçlandırma süreci kapsamında hak sahibi vatandaşlarımıza muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, peşin ödemelerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli, konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim uygulanıyor. Taksitli ödemelerde ise vatandaşlarımıza konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeli ödeme imkanı sunuluyor. Bizim devlet anlayışımızda vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak esastır. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız olarak milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Sağlanan bu kolaylıkların tüm hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum."