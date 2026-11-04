Sosyal medyada 15 yaş sınırı başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan çocukların dijital ortamlardaki güvenliğini artırmaya yönelik sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi. 1 Kasım itibarıyla uygulanmaya başlanan yönetmelikle, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağ hizmetlerinden yararlanmasının önüne geçilecek. 15-18 yaş arasındaki çocuklar için ise yaş ve gelişim düzeylerine uygun özel hizmet sunulacak.

YAŞ DOĞRULAMASI ZORUNLU HALE GELDİ

Yeni düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına yaş doğrulama yükümlülüğü getirildi. Yeni açılacak hesaplarda yaş doğrulaması zorunlu olacak. Mevcut hesapların bu işlemi tamamlaması için ise 31 Mart 2027'ye kadar süre tanınacak.

Yaş doğrulama işlemleri e-Devlet üzerinden oluşturulacak yaş doğrulama belirteciyle gerçekleştirilecek. Bu sistemde kullanıcıların kimlik ve kişisel bilgileri sosyal medya platformlarıyla paylaşılmayacak. Platformlara yalnızca kullanıcının ilgili yaş sınırını karşılayıp karşılamadığı bilgisi iletilecek. İşlemler sadece turkiye.gov.tr adresi ve e-Devlet uygulaması üzerinden yapılabilecek.

ÇOCUKLARIN MESAJLAŞMASINA SINIRLAMA

Yönetmelik kapsamında sosyal medya platformlarının çocuklara yönelik güvenlik önlemleri de artırılacak. Çocuklara yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj gönderilebilecek. Mesajlaşmalarda 'görüldü' bilgisi gösterilmeyecek.

Çocukların canlı yayın açması engellenirken profil fotoğraflarının, hesaplarının ve paylaşımlarının başkaları tarafından ekran görüntüsünün alınmasına da izin verilmeyecek. Ayrıca çocukların hesapları diğer kullanıcılara önerilmeyecek.

ÇOCUKLARA ÖZEL REKLAM VE KİŞİSELLEŞTİRME YOK

Düzenlemeyle çocuklara yönelik kişiselleştirilmiş içerik ve kişiye özel reklam uygulamaları da yasaklanacak. Platformlar çocukların rehberlerini eşleştiremeyecek ve yüksek gizlilik ile güvenlik standartlarını uygulamak zorunda olacak.

Yeni düzenleme kapsamında ebeveynlerin çocuklarının dijital ortam kullanımını takip edebilmesini sağlayacak kontrol araçlarının da platformlarda kullanıma sunulması öngörülüyor.

Teknoloji

'Hesabınız kapatılacak' mesajlarına dikkat: Yaş doğrulamada dolandırıcılık uyarısı

Gündem

Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi resmen başladı

Gündem

Yapmayanın hesabı kapatılacak: Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor