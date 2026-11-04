11 ilde suç ağlarına operasyon: 19,9 milyar liralık kirli para trafiği ortaya çıktı
10:00, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:15, 04/11/2026, Çarşamba
DHA
- Dört ayrı suç başlığı, 11 il, 19,9 milyar TL'lik hareketlilik
İçişleri Bakanlığı, 11 ilde düzenlenen 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Silah kaçakçılığı' ve 'Siber Güvenlik Kanununa muhalefet' suçlarına yönelik operasyonlarda, 19,9 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 230 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
11 İl merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Silah Kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 19,9 Milyar TL para hareketliliği tespit edilen 230 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-Vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları,
-Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,
-Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları,
-6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işledikleri tespit edildi.
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