İzmir'de öğrenciler palmiye ağacını ateşe verip önünde fotoğraf çektirdi: Görüntüler sonrası harekete geçildi
İzmir'in Konak ilçesindeki Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bazı öğrenciler, bir palmiye ağacını ateşe verdi. Yanan ağacın önünde fotoğraf çektiren öğrencilerin o anları gülümseyerek kayıt altına alması dikkat çekti.
GÖRÜNTÜLER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ
Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, görüntülerin ihbar kabul edildiği ve ağacın eğitim kampüsünde öğrenim gören iki çocuk tarafından ateşe verildiğinin tespit edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme çalışmaları gerçekleştirilirken, itfaiye raporunun temin edilmesi, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi ve tanık ifadelerinin alınması için işlem yapıldı. Kimlikleri belirlenerek gözaltına alınan iki çocuk hakkında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adli işlem gerçekleştirildi. Çocukların İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosundaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.