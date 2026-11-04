Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor: AK Parti kaynakları tarihi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2027 bütçesinde emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik düzenleme yapılacağı açıklamasının ardından, gözler yeni düzenlemeye ilişkin hazırlıklara çevrildi.

AK Parti kaynakları milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemeye ilişkin tarihi verdi. Açıklamada "Bütçe görüşmeleri bitince TBMM gündemine gelecek" ifadelerine yer verdi.

"MEVCUT YASAL ARTIŞLARA İLAVE İYİLEŞTİRMELERİ DE İÇEREN BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine dün başlanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" demişti.

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