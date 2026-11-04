Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor: AK Parti kaynakları tarihi verdi
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Meclis'ten gelecek haberlerde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Ocak 2027 için mevcut artışlara ilave iyileştirmeler yapıyoruz" sözleriyle detaylandırdığı emekli maaşı düzenlemesi için tarih netleşmeye başladı. AK Parti kaynakları, merakla beklenen düzenlemenin 27 Kasım'da sona erecek bütçe görüşmelerinin hemen ardından TBMM gündemine taşınacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2027 bütçesinde emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik düzenleme yapılacağı açıklamasının ardından, gözler yeni düzenlemeye ilişkin hazırlıklara çevrildi.
"MEVCUT YASAL ARTIŞLARA İLAVE İYİLEŞTİRMELERİ DE İÇEREN BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine dün başlanmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" demişti.