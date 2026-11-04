Orman köylüsüne satış gelirinden yüzde 10 pay

Orman Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan düzenlemeye ilişkin yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dağıtılacak tutarın yüzde 50'si hak sahiplerine eşit, kalan yüzde 50'si ise yaptıkları işler karşılığında aldıkları hakediş tutarlarına göre ödenecek. Ödemeler nakdi veya araç, gereç ve ekipman desteği şeklinde ayni olarak yapılabilecek.

HEDEF GÖÇÜ AZALTMAK

Düzenlemeden yararlanmak için köy nüfusuna kayıtlı olanların en az bir yıl, başka köy nüfusuna kayıtlı olanların ise en az üç yıl kesintisiz ikamet etmesi gerekecek. Ayrıca ilgili yıl içerisinde köy sınırları içindeki ormancılık faaliyetlerinde çalışmış olma şartı aranacak. Bir kişiye yapılacak yıllık toplam ödeme ise aylık net asgari ücret tutarını aşamayacak. Düzenlemeyle kırsal kesimde ekonomik imkanların artırılması ve göçün önlenmesi hedefleniyor.

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