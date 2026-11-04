Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Denizli'den dünyaya uzanan başarı hikayesi

Denizli'den dünyaya uzanan başarı hikayesi

Ekonomi Servisi
04:00, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Denizli'den dünyaya uzanan başarı hikayesi
Ahmet Nazif Zorlu, Türkiye'nin önde gelen iş insanları arasında yer alıyordu.

Hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, çalışma hayatına erken yaşlarda baba mesleği olan tekstille başladı. 1970'de şirketin merkezini İstanbul'a taşıyarak holdingin temellerini atan Zorlu; tekstilin yanı sıra beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, savunma, e-mobilite gibi farklı alanlarda kurduğu şirketlerde on binlerce kişiye istihdam sağladı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Zorlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Zorlu, Türkiye'nin önde gelen iş insanları arasında yer alıyordu. 1944 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya gelen Zorlu, tekstil sektöründe başladığı ticaret hayatını Vestel başta olmak üzere birçok önemli markayı bünyesinde barındıran büyük bir sanayi grubuna dönüştürdü. Zorlu; tekstilin yanı sıra beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, savunma, e-mobilite gibi farklı alanlarda kurduğu şirketlerde on binlerce kişiye istihdam sağladı. 2 Kasım 2026 tarihinde, Zorlu Holding'den yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu'yu bugün bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" denildi.

TEKSTİLLE BAŞLADI BİRÇOK SEKTÖRE GİRDİ

Ahmet Nazif Zorlu, 1944 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğdu. Ahmet Zorlu, çalışma hayatına erken yaşlarda baba mesleği olan tekstille başladı. İş hayatının ilk yıllarında Trabzon'da açtığı mağazayla tekstil ticareti yapan Zorlu, 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding’in temellerini attı. 1976 yılında ilk üretim şirketi olan Korteks'i kuran Ahmet Zorlu, 1990 yılında tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında topladı. 1994 yılında Vestel’i Zorlu Holding bünyesine katan Ahmet Zorlu, tekstil sektörüyle başladığı girişimciliği; beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, metalurji, savunma, e-mobilite gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerle devam etti. Ahmet Nazif Zorlu, Zorlu Holding’deki Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra Zorlu Grubu bünyesinde farklı sektörlerde hizmet veren birçok şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Zorlu'nun, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENBİR), Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) gibi Sivil Toplum Kuruluşları’nda üyelikleri bulunmaktaydı.

Bugün toprağa verilecek

  • Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesi, bugün Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Merhumun isteği doğrultusunda cenaze törenine çelenk gönderilmemesi, bunun yerine arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmaları rica edildi.
Vestel'in patronu Zorlu hayatını kaybetti
Ekonomi
Vestel'in patronu Zorlu hayatını kaybetti
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Hayat
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı
Başlıklar :Zorlu HoldingAhmet Nazif ZorluDenizliBabadağ
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026