Denizli'den dünyaya uzanan başarı hikayesi

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Zorlu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Zorlu, Türkiye'nin önde gelen iş insanları arasında yer alıyordu. 1944 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya gelen Zorlu, tekstil sektöründe başladığı ticaret hayatını Vestel başta olmak üzere birçok önemli markayı bünyesinde barındıran büyük bir sanayi grubuna dönüştürdü. Zorlu; tekstilin yanı sıra beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, savunma, e-mobilite gibi farklı alanlarda kurduğu şirketlerde on binlerce kişiye istihdam sağladı. 2 Kasım 2026 tarihinde, Zorlu Holding'den yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu'yu bugün bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" denildi.

TEKSTİLLE BAŞLADI BİRÇOK SEKTÖRE GİRDİ

Ahmet Nazif Zorlu, 1944 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğdu. Ahmet Zorlu, çalışma hayatına erken yaşlarda baba mesleği olan tekstille başladı. İş hayatının ilk yıllarında Trabzon'da açtığı mağazayla tekstil ticareti yapan Zorlu, 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding’in temellerini attı. 1976 yılında ilk üretim şirketi olan Korteks'i kuran Ahmet Zorlu, 1990 yılında tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında topladı. 1994 yılında Vestel’i Zorlu Holding bünyesine katan Ahmet Zorlu, tekstil sektörüyle başladığı girişimciliği; beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, metalurji, savunma, e-mobilite gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerle devam etti. Ahmet Nazif Zorlu, Zorlu Holding’deki Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra Zorlu Grubu bünyesinde farklı sektörlerde hizmet veren birçok şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Zorlu'nun, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENBİR), Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) gibi Sivil Toplum Kuruluşları’nda üyelikleri bulunmaktaydı.

Bugün toprağa verilecek

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesi, bugün Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Merhumun isteği doğrultusunda cenaze törenine çelenk gönderilmemesi, bunun yerine arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmaları rica edildi.

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