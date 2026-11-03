Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı

Bakan Gürlek: Karşımızda borsa manipülasyonu değil kapsamlı bir suç yapılanması var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon soruşturmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yürütülen sürecin basit bir borsa manipülasyonundan ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Gürlek, olayın kapsamlı ve organize bir suç yapılanması olduğuna dikkat çekti. 433 şüphelinin yer aldığı ve 112 kişinin tutuklandığı soruşturmanın giderek derinleştiğinin altını çizen Gürlek, rüşvet çarkıyla piyasayı ele geçirmeyi amaçlayan bu şebekeye karşı devletin tüm kurumlarının teyakkuzda olduğunu ve hukuki sürecin hiçbir karanlık noktası kalmayacağını belirtti.