Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı
12:38, 03/11/2026, Salı
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin değerli iş insanlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Zorlu ailesine sabrıcemil, iş dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Hayat
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanAhmet Nazif ZorluNSosyal