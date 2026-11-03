MTV'de 2027 rakamları netleşti: İşte marka marka MTV ödeme tutarları
TÜİK’in açıkladığı Yİ-ÜFE verileriyle birlikte 2027 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak netleşti. Yeni yılda vergi, harç ve cezalara gelecek zam oranı belli olurken, araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları da hesaplandı. İşte 2018 öncesi ve sonrası tescil edilen araçlar için yaş ve motor hacmine göre tam 2027 MTV fiyat listesi...
Böylece, yeniden değerleme oranının 2027 için yüzde 27,83 olarak uygulanacağı açıklandı.
Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.
Geçtiğimiz yıl, vergi ve harçların yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırılmıştı.
Peki bu değişimle 2027 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2027 MTV ücretleri...
2027 MTV ücretleri
01.01.2018 öncesinde tescil edilmiş araçlar
- 0–1300 cc: 7.350 TL
- 1301–1600 cc: 12.805 TL
- 1601–1800 cc: 22.634 TL
- 1801–2000 cc: 35.665 TL
- 0–1300 cc: 5.127 TL
- 1301–1600 cc: 9.601 TL
- 1601–1800 cc: 17.678 TL
- 1801–2000 cc: 27.458 TL
- 0–1300 cc: 2.862 TL
- 1301–1600 cc: 5.567 TL
- 1601–1800 cc: 10.413 TL
- 1801–2000 cc: 16.137 TL
01.01.2018 sonrasında tescil edilmiş araçlar
- Matrahı 259.900 TL'yi aşmayan: 7.350 TL
- Matrahı 259.900–455.300 TL arasında: 8.079 TL
- Matrahı 455.300 TL'yi aşan: 8.824 TL
- Matrahı 259.900 TL'yi aşmayan: 12.805 TL
- Matrahı 259.900–455.300 TL arasında: 14.091 TL
- Matrahı 455.300 TL'yi aşan: 15.375 TL
- Matrahı 651.700 TL'yi aşmayan: 24.891 TL
- Matrahı 651.700 TL'yi aşan: 27.166 TL
- Matrahı 651.700 TL'yi aşmayan: 39.218 TL
- Matrahı 651.700 TL'yi aşan: 42.791 TL