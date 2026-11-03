TÜİK ekim ayı enflasyon oranını açıkladı: Milyonların gözü kulağı bu verideydi
10:01, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
Ekim enflasyon verileri kira artışı, emekli ve memur maaş zamları gibi birçok kalemde uygulanacak zam oranlarında belirleyici rol üstleniyor...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur, emekli ve kiracının yakından takip ettiği ekim ayı enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan son verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,58 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 olarak kayıtlara geçti.
Eylül ayında aylık TÜFE yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 oranında gerçekleşmişti. Ekim ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 olarak belirlenmişti.
EKİM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.
Ekim ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,58 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 oldu.
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