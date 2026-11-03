ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık ihracat
10:27, 03/11/2026, Salı
AA
ASELSAN, 1,1 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle 1,1 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, uluslararası bir müşterisi ile hava savunma sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 1,1 milyar dolar olan ihracat sözleşmesi imzalandığını bildirdi.
Ekonomi
Sözleşme imzalandı: Türkiye'nin 'mini tankı' için seri üretim başlıyor
Ekonomi
ASELSAN değerini 2'ye katladı
Ekonomi
ASELSAN'dan 25,8 milyon dolarlık sözleşme