ASELSAN'dan 1,1 milyar dolarlık ihracat

Kasım 2026 kira artış oranı açıklandı: İşte konut ve iş yerleri için TEFE-TÜFE'ye göre yeni kira artış hesaplaması

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği kasım ayı kira zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,58 yıllık bazda yüzde 29,77 oldu. Buna göre, kasım ayı kira artış oranı ise yüzde 31,23 olarak belirlendi. Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanacak yasal zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirlenecek. Peki, kasım ayı 2026 kira artış oranı nasıl hesaplanır?