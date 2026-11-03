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Yeniden değerleme oranı belli oldu: 2027 pasaport ehliyet IMEI kayıt ve yurt dışı harçlarının yeni tutarları netleşti

Yeniden değerleme oranı belli oldu: 2027 pasaport ehliyet IMEI kayıt ve yurt dışı harçlarının yeni tutarları netleşti

11:06, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Yeniden değerleme oranı belli oldu: 2027 pasaport ehliyet IMEI kayıt ve yurt dışı harçlarının yeni tutarları netleşti

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 2027 yılı yeniden değerleme oranı, ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazandı. Geçtiğimiz yıl yüzde 25,49 seviyesinde gerçekleşen oran, yeni yıl için yüzde 27,83 olarak belirlendi. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak bu oran; vergi, harç, ceza, pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ücreti ve çalışan hakları gibi vatandaşın günlük hayatına dokunan pek çok kalemde önemli güncellemeleri beraberinde getiriyor.

Pasaport ve yurt dışı çıkış harcına yeni düzenleme

Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla yurt dışı seyahati planlayanların ödeyeceği tutarlar da yenilendi. Mevcut durumda 1.250 TL olan yurt dışı çıkış harcının yeni oranla birlikte 1.597,88 TL'ye çıkması öngörülüyor. Yeni yılda pasaport defter ve harç bedellerinde de rakamlar netleşti. 

Pasaport ve yurt dışı çıkış harcına yeni düzenlemeYeniden değerleme oranının belli olmasıyla yurt dışı seyahati planlayanların ödeyeceği tutarlar da yenilendi. Mevcut durumda 1.250 TL olan yurt dışı çıkış harcının yeni oranla birlikte 1.597,88 TL'ye çıkması öngörülüyor. Yeni yılda pasaport defter ve harç bedellerinde de rakamlar netleşti.&nbsp;

Buna göre 6 aylık pasaport 3.587 TL, 1 yıllık pasaport 5.245 TL, 2 yıllık pasaport 8.562 TL, 3 yıllık pasaport 12.164 TL ve 10 yıllık pasaport ise 17.142 TL olarak uygulanacak.

Buna göre 6 aylık pasaport 3.587 TL, 1 yıllık pasaport 5.245 TL, 2 yıllık pasaport 8.562 TL, 3 yıllık pasaport 12.164 TL ve 10 yıllık pasaport ise 17.142 TL olarak uygulanacak.

Ehliyet ve telefon kayıt ücretleri belli oldu

Ehliyet almak veya yenilemek isteyen vatandaşları 2027 yılında yeni tarifeler bekliyor. A sınıfı ehliyet harcının 2.862 TL'ye, B sınıfı ehliyet harcının ise 8.634 TL'ye güncellenmesi hesaplanırken; ehliyet yenileme ücreti 517 TL, değerli kâğıt bedeli ise 2.159,20 TL olacak. 


Ehliyet ve telefon kayıt ücretleri belli olduEhliyet almak veya yenilemek isteyen vatandaşları 2027 yılında yeni tarifeler bekliyor. A sınıfı ehliyet harcının 2.862 TL'ye, B sınıfı ehliyet harcının ise 8.634 TL'ye güncellenmesi hesaplanırken; ehliyet yenileme ücreti 517 TL, değerli kâğıt bedeli ise 2.159,20 TL olacak.&nbsp;

Öte yandan, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlar için uygulanan IMEI kayıt harcında da yeni rakamlar devreye giriyor. Hâlihazırda 54.258 TL olan kayıt ücreti, yeni yılda 69.358 TL'yi görecek. Yeni telefon hattı açılışlarında alınan ilk abonelik tesis ücreti de 700 TL'den 894,81 TL'ye çıkacak.

Öte yandan, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlar için uygulanan IMEI kayıt harcında da yeni rakamlar devreye giriyor. Hâlihazırda 54.258 TL olan kayıt ücreti, yeni yılda 69.358 TL'yi görecek. Yeni telefon hattı açılışlarında alınan ilk abonelik tesis ücreti de 700 TL'den 894,81 TL'ye çıkacak.

Çalışanların yemek ve yol ücretleri 

Yeni oranlar iş dünyasını ve çalışan bordrolarını da doğrudan etkiliyor. Çalışanlara verilen yemek kartı ücretleri 2027'de günlük KDV hariç 385,02 lira, KDV dâhil ise 421,8 lira olarak uygulanacak. İşverenlerce servis imkânı sağlanmayan durumlarda ise çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 202,11 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak.


Çalışanların yemek ve yol ücretleri&nbsp;Yeni oranlar iş dünyasını ve çalışan bordrolarını da doğrudan etkiliyor. Çalışanlara verilen yemek kartı ücretleri 2027'de günlük KDV hariç 385,02 lira, KDV dâhil ise 421,8 lira olarak uygulanacak. İşverenlerce servis imkânı sağlanmayan durumlarda ise çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 202,11 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak.

Gayrimenkul, kira ve vergi sınırları yeniden belirlendi

Tüketicilerin ve işletmelerin vergi ödemelerinde uygulanan istisna ve beyan sınırları, yeni orana göre yeniden şekillendi. Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için uygulanan istisna tutarı 74 bin 141 liraya güncellendi. 

Gayrimenkul, kira ve vergi sınırları yeniden belirlendiTüketicilerin ve işletmelerin vergi ödemelerinde uygulanan istisna ve beyan sınırları, yeni orana göre yeniden şekillendi. Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için uygulanan istisna tutarı 74 bin 141 liraya güncellendi.&nbsp;

Temettü, iş yeri kira veya birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri gibi tevkifata (vergi kesintisi) tabi sermaye iratlarının beyan sınırı 511 bin 320 lira olurken, tevkifata veya istisnaya tabi olmayan (yurt dışı banka faiz geliri vb.) iratlarda ise istisna 28 bin 122 lira olarak belirlendi. 

Temettü, iş yeri kira veya birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri gibi tevkifata (vergi kesintisi) tabi sermaye iratlarının beyan sınırı 511 bin 320 lira olurken, tevkifata veya istisnaya tabi olmayan (yurt dışı banka faiz geliri vb.) iratlarda ise istisna 28 bin 122 lira olarak belirlendi.&nbsp;

Ayrıca 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançlar için istisna tutarı 191 bin 745 liraya, fatura düzenleme ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır 15 bin 339 liraya, kiralanan binek otomobillerinin aylık kira gideri yazılabilme sınırı ise 58 bin 801 liraya güncellendi.

Ayrıca 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançlar için istisna tutarı 191 bin 745 liraya, fatura düzenleme ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır 15 bin 339 liraya, kiralanan binek otomobillerinin aylık kira gideri yazılabilme sınırı ise 58 bin 801 liraya güncellendi.
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