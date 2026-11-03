Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı

Kendilerini kamu personeli olarak tanıttılar: 2 milyon 250 bin liralık dolandırıcılıkta 2 tutuklama

Denizli’nin Bekilli ilçesinde kendilerini kamu personeli olarak tanıtan 2 şüpheli, kimlik bilgilerinin suçlarda kullanıldığını söyleyerek yaşlı bir vatandaştan yaklaşık 2 milyon 250 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası aldı. Jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen para ve ziynet eşyalarının tamamı sahibine teslim edildi.