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Bakırköy Belediyesine operasyon: 68 kişi hakkında gözaltı kararı

Bakırköy Belediyesine operasyon: 68 kişi hakkında gözaltı kararı

07:00, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 07:45, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
AA
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Bakırköy Belediyesine operasyon: 68 kişi hakkında gözaltı kararı
Bakırköy Belediyesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı şeklinde başsavcılığa ihbarlar geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'5237 sayılı Türk Ceza Kanunu', '5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu', '4734 sayılı Kamu İhale Kanunu', '4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu' ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri gözetilerek, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2024-2026 yıllarında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlükleri tarafından yapılan açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK raporlarının analizlerinin yapıldığı, iletişimin tespiti ve teknik araçla izleme tedbirlerine başvurulması sonrası, atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ihalelere katılım gösteren firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne yakalama, gözaltına alma, ifade alma, inceleme, arama ve el koyma talimatı verilmiştir."

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Başlıklar :Bakırköy BelediyesiirtikapSoruşturma
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