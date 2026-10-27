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Resmi Gazete'de yayımlandı: Tasfiye edilen fonlar için yeni yasal düzenleme yürürlükte

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tasfiye edilen fonlar için yeni yasal düzenleme yürürlükte

00:18, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 00:30, 27/10/2026, Salı
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Tasfiye edilen fonlar için yeni yasal düzenleme yürürlükte
Düzenleme, tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcı ödemelerinin esaslarını belirliyor.

Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiye sürecine alınan ve işlemleri henüz tamamlanmayan fonları kapsayan düzenlemeyle, yatırımcıların net yatırım tutarlarının hesaplanması, ara ödeme yapılması, fon varlıklarından hukuka aykırı biçimde çıkarılan değerlerin geri kazanılması ve sorumlulardan tahsilat yapılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Tasfiyesine karar verilen fonlar hakkındaki yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen ve kanunun yayımlandığı tarihte tasfiye işlemleri tamamlanmamış yatırım fonlarını kapsıyor.

Kanunla, söz konusu fonların tasfiye işlemlerinin adil, şeffaf ve etkin biçimde yürütülmesi, fon malvarlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması ve fonların uğradığı kayıp ve zararların sorumlulardan tahsil edilmesi amaçlanıyor. Düzenleme, kapsam dışında kalan diğer yatırım fonları için genel veya sürekli bir tasfiye ve sorumluluk rejimi oluşturmuyor.

Tasfiye işlemlerini SPK denetleyecek

Kanun kapsamında tasfiye işlemleri, SPK’nin gözetim ve denetimi altında, tasfiyeyle görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütülecek. Fon varlıklarının tespiti ve nakde çevrilmesi, değerleme esasları, fon pay sahiplerinin belirlenmesi, ara ve nihai ödemeler ile dağıtım sırasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi SPK’de olacak.

Tasfiye işlemlerinde fon varlıklarının korunması ve mümkün olan en yüksek ekonomik değerle nakde çevrilmesi için gerekli özenin gösterilmesi öngörülüyor. SPK, gerekli gördüğü durumlarda fon varlıklarının borsa dışında satılmasına da onay verebilecek.

Yatırımcılara ara ödeme yapılabilecek

Kanunla, tasfiye kapsamındaki yatırımcıların net yatırım tutarlarının hesaplanmasına ilişkin hükümler de getirildi. Fon varlıklarının nakde çevrilmesiyle elde edilen dağıtılabilir tutarın yatırımcıların alacaklarını karşılamaya yetmemesi durumunda net yatırım tutarları, fona yapılan nakit girişleri ve fondan gerçekleştirilen nakit çıkışları dikkate alınarak hesaplanacak. Hesaplamada, tasfiye tarihine kadar açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının aritmetik ortalaması esas alınacak.

SPK’nin belirleyeceği fonlarda, tasfiye sonunda yapılacak ödemelerden mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutarda, net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme öngörülüyor.

Dağıtılabilir nakdin tüm yatırımcıların hesaplanan tutarlarını karşılamaya yetmemesi halinde SPK, mevcut kaynaktan mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının tam yararlanmasını sağlamak amacıyla ödeme sırasını veya uygulanacak asgari ara ödeme tutarını belirleyebilecek. Ara ödemeler, nihai tasfiye sırasında yapılacak ödemelerden mahsup edilecek. Düzenleme, her yatırımcıya koşulsuz olarak 1 milyon lira ödeneceği anlamına gelmiyor.

Fon zararlarından sorumlular da sorumlu tutulabilecek

Kanunda, fon malvarlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerler ve bu işlemlerden doğan zararlara ilişkin sorumluluk da düzenlendi. Mevzuata aykırı veya şeklen mevzuata uygun olsa dahi fonun menfaatine yönelik gerçek bir ekonomik amacı bulunmayan işlemlerle aktarılan değerler bu kapsamda değerlendirilebilecek.

Fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi, bu işlemlerden kaynaklanan zarar veya kayıplardan öncelikli olarak sorumlu olacak. Zararın portföy yönetim şirketinden tamamen ya da kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin açıkça anlaşılması halinde, SPK tarafından sorumlu olduğu belirlenen gerçek ve tüzel kişiler de şahsen sorumlu tutulabilecek.

Geri kazanılan tutarlar yatırımcılara aktarılacak

Fon varlıklarından çıkarılan değerlerin geri kazanılması ve sorumlulardan tahsilat yapılması süreçlerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla işlem yürütülebilecek. Kanunda belirtilen koşullar çerçevesinde el konulan veya müsadere edilen malvarlığı değerlerinin ilgili fonlara iadesi de mümkün olacak.

TMSF nezdinde her bir fon için ayrı geri kazanım hesapları oluşturulacak. Bu hesaplarda tutulan paralar TMSF’nin kendi malvarlığından ayrı izlenecek ve yalnızca ilgili fonun tasfiyesi ile fon pay sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılabilecek. Söz konusu tutarlar başka bir amaçla kullanılamayacak ve kamu alacakları için dahi haczedilemeyecek.

Geri kazanılan tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra ilgili tasfiye kuruluşuna veya tasfiyesi tamamlanmış fonlar bakımından Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne aktarılabilecek. Yatırımcılara yapılacak ödemeler, sahip oldukları katılma payları oranında gerçekleştirilecek.

Kanun, yatırımcıların alacaklarının hesaplanması ve fon varlıklarından geri kazanılabilecek değerlerin ödenmesi için yasal bir çerçeve oluşturuyor. Ancak yapılacak ödemelerin miktarı, tasfiye kapsamında elde edilecek kaynaklara ve kanunda belirtilen koşullara bağlı olacak.


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Başlıklar :Fon KanunuResmi GazeteTasfiye
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