Sumud davası başladı
Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na saldırı emrini veren İsrail Başbakanı Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Savunma Bakanı Israel Katz’ın İstanbul’da yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada Sumud yolcuları, maruz kaldıkları işkenceleri anlattı. Yeni Şafak Yazıişleri Müdürü Ersin Çelik, Aşdod Limanı ve hapishanede şiddet gördüklerini söyledi.
Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunulmasına ilişkin, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu 35 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki ilk duruşmada müştekiler dinlendi. Filo katılımcıları, maruz kaldıkları şiddeti anlattı.
ARA KARAR VERİLDİ
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 35 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına ve kırmızı bülten işlemlerinin sonuçlanmasının beklenmesine hükmetti. Sanıkların Türkiye'deki mal varlıklarına tedbir konması kararlaştırıldı. Mahkeme, Filistin halkına yönelik eylemlerin de somut delillerle ortaya konulması ve bu suçlar yönünden yeniden iddianame düzenlenmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verdi. Bir sonraki duruşmanın 30 Mart'ta yapılmasını kararlaştırdı.
Saldıranların kimlikleri dosyada
- Duruşmaya verilen arada adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) Başkanı Enes Kafadar, Global Sumud Filosu hukuk danışmanı Hüseyin Dişli ve Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Beheşti Songür, davanın uluslararası hukuk açısından önemine dikkat çekti. Kafadar, TİKA hastanesini bombalayan 12 şüpheli ile açık deniz operasyonunu yöneten Şayetet 13 birimine bağlı askerlerin kimlik bilgilerinin soruşturma dosyasına sunulduğunu belirtti. İsrail ordusunda görev yapan çifte vatandaşlara ilişkin delillerin de adli makamlara iletildiğini aktaran Kafadar, davanın diğer ülkelerdeki yargılamalara emsal olabileceğini söyledi.