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Sumud davası başladı

Sumud davası başladı

Neslihan Önder
04:00, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 04:02, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sumud davası başladı
İstanbul Çağlayan Adliyesi

Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na saldırı emrini veren İsrail Başbakanı Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Savunma Bakanı Israel Katz’ın İstanbul’da yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada Sumud yolcuları, maruz kaldıkları işkenceleri anlattı. Yeni Şafak Yazıişleri Müdürü Ersin Çelik, Aşdod Limanı ve hapishanede şiddet gördüklerini söyledi.

Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunulmasına ilişkin, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu 35 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki ilk duruşmada müştekiler dinlendi. Filo katılımcıları, maruz kaldıkları şiddeti anlattı.

ERSİN ÇELİK:
 Aşdod Limanı ve hapishanede fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldık. Ters kelepçeyle saatlerce oturtuldum. Gazeteci olduğum için yazılarımı takip ettiklerini söylediler. “Sen teröristsin, buraya Hamas’ı yazmaya geldin” dediler. Telefonum arandı, telsizlerden işkence sesleri dinletildi. Hapishanede de şiddet sürdü. Bana 3 kez “Tayyip Erdoğan Hamas’a paraları seninle mi yolladı?” diye sordular.
FİKRET AYÇİN KANTOĞLU
: İsrail askerleri teknedeki bayrak ve kameraları sökerken direklerden biri başıma düştü, baygınlık geçirdim. Türkiye’ye dönene kadar tedavi edilmedim. Aşdod’da ana dili gibi Türkçe konuşan biri bize “Size Gazze mazze yok” dedi.
MUHAMMED FATİH SİNAN:
Prostat hastası bir katılımcının tuvalete gitmesine izin verilmedi. Aşdod Limanı’nda çıplak aramaya maruz bırakıldık. Sıcak-soğuk uygulanarak işkence gördük. Hapishanede ibadet etme, temiz suya erişme ve avluya çıkma hakkımız engellendi.
SİNAN AKILOTU:
 Kendisini Sadık olarak tanıtan ve Yozgatlı olduğunu söyleyen 40 yaşlarındaki bir İsrail askeri, sorgulama ve tercümanlık yaptı. Bize aşağılayıcı şekilde davrandı.
FETULLAH KİRENCİ:
İHH İnsani Yardım Vakfı görevlisi olduğumu öğrendiklerinde daha ağır fiziksel ve psikolojik işkence uyguladılar.
İKBAL GÜRPINAR:
 İlaçlarım gözümün önünde çöpe atıldı. Başörtülerim alındı. Aç bırakıldık. Tuvalete gitmemize izin verilmedi. Vücudumda birçok morluk oluştu. Çıplak arama yaptılar. Tuvalet suyu içirdiler. 3 gün hiç yemek yemedik.
HÜSEYİN DİŞLİ:
Denizdeki saldırılarda Şayetet 10 ve Şayetet 13 birlikleri, cezaevlerinde ise Metzada birimi görev aldı.

ARA KARAR VERİLDİ

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 35 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına ve kırmızı bülten işlemlerinin sonuçlanmasının beklenmesine hükmetti. Sanıkların Türkiye'deki mal varlıklarına tedbir konması kararlaştırıldı. Mahkeme, Filistin halkına yönelik eylemlerin de somut delillerle ortaya konulması ve bu suçlar yönünden yeniden iddianame düzenlenmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verdi. Bir sonraki duruşmanın 30 Mart'ta yapılmasını kararlaştırdı.

Saldıranların kimlikleri dosyada

  • Duruşmaya verilen arada adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) Başkanı Enes Kafadar, Global Sumud Filosu hukuk danışmanı Hüseyin Dişli ve Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Beheşti Songür, davanın uluslararası hukuk açısından önemine dikkat çekti. Kafadar, TİKA hastanesini bombalayan 12 şüpheli ile açık deniz operasyonunu yöneten Şayetet 13 birimine bağlı askerlerin kimlik bilgilerinin soruşturma dosyasına sunulduğunu belirtti. İsrail ordusunda görev yapan çifte vatandaşlara ilişkin delillerin de adli makamlara iletildiğini aktaran Kafadar, davanın diğer ülkelerdeki yargılamalara emsal olabileceğini söyledi.

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Başlıklar :Sumud FilosudavaNetanyahuadliye
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